Erdoğan, İspanyol sermayesine Türkiye'yi anlatacak

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın önde gelen işadamları ile biraraya geliyor. Ev sahipliğini BBVA ile Türkiye'deki ortağı Garanti Bankası'nın yaptığı toplantıya Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de katılacak. Yaklaşık iki ay önce planlanan toplantı Salamanca Markizi Sarayı'nda yapılacak.

İspanya 4'üncü Hükümetlerarası Yüksek Düzeyli Zirvesi'ne katılmak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkenin önde gelen işadamları ile bir araya gelecek.

Garanti Bankası ile ortak olan İspanya'nın dünyaca ünlü bankası BBVA'ya ait Salamanca Markizi Sarayı'nda yapılacak toplantıya Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de katılacak.

Türkiye - İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ele alınacağı toplantıda Başbakan Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan, şu sıralar Başbakanlık Moncloa Sarayı'nda İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile bir araya geldi.

Erdoğan ile Rajoy, başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere AB, Suriye ve Ortadoğu barış sürecini ele alacak. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid takımında oynayan Türk futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nu Ritz Hotel'de kabul edecek olan Erdoğan'ın, İspanya anamuhalefet partisi PSOE Genel Sekreteri Alfredo Perez Rubalcaba ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Erdoğan dün Madrid'de kalacağı otele geldiğinde kendisini bekleyen Real Madrid'li yıldız futbolcu Mesut Özil ile görüşmüştü.