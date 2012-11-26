Erdoğan İspanya'ya gidiyor

Türkiye ile İspanya arasındaki hükümetlerarası Yüksek Düzeyli İşbirliği toplantılarının dördüncüsü yarın Madrid'de yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 7 bakanla katılacağı zirve için akşam saatlerinde İspanya'ya gidecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la İspanya'nın yeni Başbakanı Rajoy'un ilk kez bir Yüksek Düzeyli İşbirliği toplantısında biraraya geleceği zirvede, ekonomik krizdeki İspanyol şirketlerine Türkiye'deki yatırım fırsatları için sunulacak cazip imkanlar masaya yatırılacak.

BBVA Bankası'nın düzenleyeceği ''Türkiye'de Yatırımlar ve Fırsatlar'' konferansına İspanya Başbakanı Rajoy ile katılacak Erdoğan, Türkiye ekonomisinin durumunu iş dünyasına ilk ağızdan aktaracak ve yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıkları sıralayacak.

Gurbetçi futbolcularla görüşme

Bu arada, İspanya'da top koşturan gurbetçi futbolcular Mesut Özil, Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın, Başbakan Erdoğan'ı kaldığı otelde ziyaret etmesi bekleniyor.