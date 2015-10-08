Erdoğan: İşler yolunda giderse çözüm süreci yeniden gündeme gelir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ben çözüm süreci kaldırılmıştır demedim, şu aşamada buzdolabına konulmuştur dedim. İşler yoluna giderse, süreç yeniden gündeme gelir" dedi.

Çözüm sürecinin geleceği ile ilgili soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermedi ama sürecin geldiği noktadan HDP'yi sorumlu tuttu. Erdoğan, "Terör örgütünü arkasına alan siyasi parti çözüm sürecine uymadı. Meydanlarda sokağa dökülün çağrısı yaptı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Edoğan, Japonya yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na eşlik eden gazeteciler arasında bulunan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'ün aktardığına göre Erdoğan, İç Güvenlik Yasası'nın uygulanması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı,"ben artık valilerimizin, emniyet mensuplarımızın, jandarmamızın, askerimizin daha kararlı olduklarını görüyorum. Vatandaş, devletin kendi yanında olduğunu hissetmeli" ifadesini kullandı.

Çözüm sürecinin işler yoluna girmesi durumunda yeniden gündeme gelebileceğini kaydeden Erdoğan, "Ben çözüm süreci kaldırılmıştır demedim, şu aşamada buzdolabına konulmuştur dedim" ifadesini kullandı.