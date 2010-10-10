Erdoğan: İslam'a savaş açan siyasetin acemisidir

T24 - Almanya Cumhurbaşkanı Wulff’u, “İslam da artık Almanya’ya aittir” sözlerinden dolayı kutlayan Başbakan Erdoğan, İslam’a savaş ilan edenler için ise “Çok açık ve net söylüyorum, siyasetin acemisidirler ve siyaseti bilmiyorlar. O ülkenin yönetiminde onların yer almaması gerekir” dedi. Merkel’le birlikte basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, bir soru üzerine, “Asimilasyon insanlık suçudur” sözünü yineledi.



Başbakan Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Cristian Wulff’un, “İslam da artık Almanya’ya aittir” sözlerini takdirle karşıladığını belirterek, “Savaş ilan edenler, çok açık ve net söylüyorum, siyasetin acemisidirler ve siyaseti bilmiyorlar. O ülkenin yönetiminde onların yer almaması gerekir” dedi. Erdoğan, Almanya-Türkiye maçını birlikte izlediği Almanya Başbakanı Angela Merkel’le dün sabah çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Başbakanlık’taki kahvaltının ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Wulff’un sözlerini hatırlatması üzerine Erdoğan şunları söyledi:



Wulff’u kutluyorum

“Bunu duydum ve Sayın Wulff tarafından böyle bir gerçeğin dile getirilmiş olması gerçekten her türlü takdirin üstündedir. Ben Sayın Wulff’u böyle bir gerçeği tespit etmeleri sebebiyle kutluyorum. Aynı şekilde şansölyenin açıklamalarını da ertesi gün izledim. Kendilerini bu noktada takdir ediyorum. Bunlar halkların birbiriyle kaynaşması ve entegrasyonu için önemli mesajlardır.



Din toplum gerçeği

Aslında dinler her toplumun gerçeğidir. Dinleri toplumlardan soyutlamak, tecrit etmek mümkün değildir. Ülkemde ben, ‘Hıristiyanlık, Musevilik benim ülkemin gerçeği değildir’ diyemem. Biz tam aksine bunlara hoşgörüyle yaklaşmak durumundayız. Eğer ülkemizde o inancın mensupları varsa o inancın mensuplarının inancını da güvence altına almak gerekir.



Orada olmamaları gerekir

O inanç mensuplarına karşı özellikle siyasi iradelerin savaş ilan etmelerini de çok açık ve net söylüyorum, onlar siyasetin acemisidirler ve siyaseti bilmiyorlar. O ülkenin yönetiminde onların yer almaması gerekir. Siz bir toplumu yönetecekseniz, hele hele bir laik devlet anlayışı içinde tüm inanç gruplarına eşit mesafede olmak durumundasınız. Eğer olamıyorsanız bu işi yürütmede zaten nasibiniz yok demektir.”



Asimilasyona hayır

Erdoğan, bir Alman gazetecinin, “2 yıl önce Köln’de söylediğiniz, ‘asimilasyon insanlık suçudur’ sözleriniz çok tartışıldı. Halen tartışılıyor. Aynı cümleyi bugün de söyler misiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Bunu matematik olarak görüyorum. 2 kere 2 dört. Bilimsel altyapısı var. Asimilasyon bir insanın değerlerinin devşirilmesidir. Bu zaman zaman zorla olur. Asimilasyon, dinde, kültürde, örflerinden geleneklerinden adetlerinden değişime zorlanmasıdır. Bu zorlama insanlık suçudur. Bu görüşlerimde değişiklik yok. Bunu ben söylemiyorum bilim söylüyor. Entegrasyonun ise çok çok önemli olduğuna inanıyorum. Soydaşlarımızın Alman toplumu içinde üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir. Bunun kendilerinin ve Almanların huzuru için önemli olduğuna inanıyorum. Eğer burada 50 yıldır yaşıyorsak, bu entegrasyonu sağlamamız lazım ki mutlu bir yaşam içinde olabilelim.”



Merkel: İstediğimiz uyum

Almanya Başbakanı Merkel de, asimilasyon konusunda, “İstediğimiz, asimilasyon değil uyumdur. Anayasanın kabul edilmesi ve Alman dilinin öğrenilmesidir” dedi. Erdoğan, Merkel’in bu sözlerine destek vererek, “Dil konusunu ben de önemsiyorum. Almanya’daki Türklerin, Türkçe’nin yanı sıra Almancayı çok iyi konuşmalarının entegrasyona çok katkıları olacaktır” dedi. Merkel, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde 18 faslın askıda olmasını hatırlatan bir gazeteciye, fasılların önemli bölümünün Kıbrıs konusundaki tıkanıklık nedeniyle askıda kaldığını belirterek, “Ocakta Kıbrıs’a gideceğim. Her iki tarafın da bir birine yakınlaşması gerekiyor” dedi.



