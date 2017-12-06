Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı'nı Kudüs için olağanüstü zirveye çağırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle Müslüman nüfuslu ülkelerin oluşturduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü bir zirve için 13 Aralık'ta İstanbul'da toplanacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planlarının kamuoyu ile paylaşılması sonrasında bölgeden ve dünyadan gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın salı günkü "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" ifadesine atıfta bulunan Kalın, İsrail-Filistin meselesindeki en büyük ihtilaflı konulardan birisi olan kentin statüsü hakkında "Kudüs bizim onurumuzdur, Kudüs bizim ortak davamızdır" sözlerini kullandı.

Ankara'da konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, kentin "statüsüne ve bölge barışına ilişkin hassasiyet arz eden bu gelişmeler karşısında İslam ülkeleri arasında ortak hareket etmeye ve koordinasyon sağlamaya dönük olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatını olağanüstü zirveye davet etmektedir. Önümüzdeki hafta, 13 Aralık Çarşamba günü İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Liderler Zirvesi, İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanlığımızın ev sahipliğinde toplanacaktır" ifadesine yer verdi.

Kalın ayrıca, konunun gündeme gelişinden beri Erdoğan'ın birçok hükümet ve devlet başkanıyla görüştüğünü kaydetti ve Filistin, Malezya, Tunus, İran, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya liderleriyle telefonda konuştuğu bilgisini paylaştı.

ABD yönetimini eleştirien Kalın, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanıma planlarını "vahim bir hata" olarak değerlendirildi ve kentin mevcut statüsünün muhafaza edilmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

Kudüs'ün statüsü

Kudüs'ün doğusu, İsrail ile Arap devletleri arasında 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail tarafından işgal edilmiş ve sonrasında da ilhak edilmişti.

Ancak İsrail’in bütün Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak kabul etme iddiası uluslararası alanda kabul edilmiyor. Birleşmiş Milletler de geçmişte İsrail'in tüm kenti başkent olarak görmesini tanımayan kararlara imza atmıştı.

Avrupa Birliği Kudüs'ün statüsüyle ilgili anlaşmazlığın adil çözüme kavuşturulmasını ve nihai statünün İsrail ile Filistinliler arasındaki barış görüşmelerinde belirlenmesini talep ediyor.

ABD'nin bugüne kadar uluslararası temayüllerle örtüşen bir tavır sergilemesine karşın, Donald Trump'ın Başkan seçilmesinden bu yana Amerikan Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma tartışmaları alevlenmiş durumda.

ABD Kongresi 1995 yılında Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu tanıyan bir yasa geçirmiş, ancak sonraki yıllarda kentin statüsüne ilişkin takip eden yasal düzenlemeler Yüksek Mahkeme tarafından Kongre'nin dış ilişkilere müdahelesinin kabul edilemez olması gerekçesiyle iptal edilmişti.

Ancak Beyaz Saray'ın çarşamba günü bütün Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve Dışişleri Bakanlığı’nı Amerikan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması için gerekli hazırlıkları başlatmakla görevlendirmesi bekleniyor.

DW,DHA/ÇÖ,BÖ

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