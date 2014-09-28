Erdoğan: IŞİD'e karşı farklı bir yol haritamız olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Musul Başkonsolosluğu’nda Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından rehin alınan 49 çalışanın kurtarılmasından sonra Türkiye'nin bu örgüte karşı yaklaşımının farklı olacağını söyledi. Erdoğan, “Biz ne dedik, sağ salim önce bu 49 tane rehinemizi kurtaracağız. Ondan sonraki yaklaşım, ondan sonraki yol haritamız farklı olacak. Şimdi farklı yol haritası çalışmaya başlıyor, çalışacak” diye konuştu.

Erdoğan Türkiye İhracatçılar Meclisi "Türkiye Markası" tanıtımına katılarak bir konuşma yaptı.

Erdoğan logo ve slogan tanıtımından sonra sözü IŞİD’e karşı mücadeleye getirdi. Türkiye’nin, IŞİD saldırıları nedeniyle Irak ve Suriye’den kaçan 1.5 milyon kişiyi kabul ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

“Biz ne dedik, sağ salim önce bu 49 tane rehinemizi kurtaracağız. Ondan sonraki yaklaşım, ondan sonraki yol haritamız farklı olacak. Şimdi farklı yol haritası çalışmaya başlıyor, çalışacak.

Biz güçlü bir ülkeyiz. Yeni Türkiye gücünü yeniden keşfeden bir Türkiye'dir. Biz gücümüzün potansiyelimizin farkında olacak gücümüzü buraya taşıdık.”