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Erdoğan: IŞİD koalisyonunda Türkiye üzerine düşeni yapacak

Birleişmiş Milletler toplantıları için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan PBS kanalına IŞİD koalisyonu hakkında konuştu

23 Eylül 2014 18:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, PBBirleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları için gittiği New York’ta PBS’in ünlü röportajcısı Charlie Rose’a konuştu. IŞİD’e yönelik hava saldırıları için "Müdahalenin bir boyutu, mücadelenin tamamı değil. Türkiye deneyimi çerçevesinde IŞİD ile mücadelede üzerine düşeni yapacak" diyen Erdoğan, örgütün bölgeden silinebilmesi için Irak ve Suriye’nin birlikte düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere  göre Erdoğan, halifelik ilan edip kendisini İslam Devleti olarak sunan IŞİD’in bir devlet olmadığını vurgularken, “Kimse onlara devlet demiyor. Hayır devlet değiller. Bu kabul edilemez. Bu bir terör örgütüdür. Onlar kendilerini istediği gibi tanımlayabilirler ama bu bizim onları öyle kabul edeceğimiz anlamına gelmez”dedi. Erdoğan IŞİD’e karşı koalisyon ve hava harekâtları üzerinden geliştirilen stratejinin de eksik olduğunu vurgularken, "IŞİD bataklığının kurutulması için Irak ve Suriye'ye birlikte bakılmalı. Bataklığın bir ayağı Suriye’de bir ayağı Irak’ta. Bu bataklığın buralardan tamamen temizlenmesi gerekiyor.” dedi.

 

'Türkiye üzerine düşeni yapacak'

 

Türkiye’nin IŞİD’le mücadeleye desteğini de yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "IŞİD saldırısıyla Musul'da yaşananlar şimdi de Kobani'de yaşanıyor. Hava saldırıları müdahalenin bir boyutu, mücadelenin tamamı değil. Türkiye deneyimi çerçevesinde IŞİD ile mücadelede üzerine düşeni yapacak" dedi.

 

'Rehineler için taviz verilmedi'

 

Charlie Rose, Erdoğan’a Musul’daki rehinelerin serbest bırakılmasını ve IŞİD’le nasıl bir pazarlık yapıldığını da sordu. Cumhurbaşkanı konsolosluk çalışanlarının özgürlüklerine kavuşmalarının ülke için ‘çok önemli bir gelişme’ olduğunu belirtip, “Çok fazla spekülasyon var. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki herhangi bir fidye ödenmemiştir. Bu tamamen diplomatik ve siyasi bir pazarlıkla olmuştur. Ülkemiz ve hükümetimiz adına herhangi bir taviz verilmemiştir” yanıtını verdi.

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