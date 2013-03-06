Erdoğan işçilere sordu: Yarın işsizler de sendikalaşırsa ne yapacağız?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz işçinin, emekçinin aleyhine hiçbir adım atmadık atmayız. Kıdem tazminatıyla alakalı olan her şey spekülasyondur, sadece iktidarı yıpratmaya yöneliktir'' dedi. İşverenle işçinin bir elmanın iki yarısı olduğunu belirten Erdoğan, taşeronluk sisteminin işsizliği önlemek amacıyla sendikalar tarafından istendiğini hatırlattı. Erdoğan, “Şimdi işçilerin sendikası var, işverenin de sendikası var, yarın işsizlerde bir sendika kurarsa ne olacak. Birde onu düşünmemiz lazım” diye konuştu.

Türk Metal Sendikası 18. Kadın Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, işçilerin kıdem tazminatı konusunda hiçbir kaygı taşımaması gerektiğine dikkati çekerek, ''Biz işçinin, emekçinin aleyhine hiçbir adım atmadık, atmayız. Kıdem tazminatıyla alakalı olan her şey spekülasyondur, sadece iktidarı yıpratmaya yöneliktir. Emek bizim için en kutsal değerdir, alın teri kurumadan çalışanın hakkının verilmesi bizim temel ilkemizdir'' dedi.

Barış ve adaletin her zaman ortak hedefleri olacağını da belirten Erdoğan, ''Dayanışma, dostluk ve kardeşlik içinde mevcut sorunları da hep birlikte ele alacağız. İnşallah bunları aşacağız, kadınların dolayasıyla çocukların, dolayısıyla insanlığın tebessüm ettiği bir gelecek imar edeceğiz'' şeklinde konuştu.

''Umudunuzu, mücadele azminizi asla yitirmeyin'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Tabii başkanımızı dinlerken, üzüldüğüm bir nokta da şu olmuştur. Sürekli olarak işverenler yerden yere vurulmuştur. Şimdi bakınız, işçi ve işveren, bir elmanın iki yarısı gibidir. İşveren olmadan işçi, işçi olmadan işveren olmaz. Bunu görmemiz lazım. Örneğin bir fabrika kapatılmış olabilir, kapanabilir. Kapandığı zaman peki benim oradaki işçi kardeşim acaba maaşlarını, kıdem tazminatlarını nasıl alacaklar? Aynı şekilde, orayı da kapatırız, burayı da kapatırız. Peki bütün işçi kardeşlerimle beraber, onların aileleri, yavruları acaba nasıl geçinecekler. Şimdi benim Pevrul kardeşim de işveren. Hep 'işçiyim, işçiyim' dedi de şu anda sen de işverensin. Sen de yanında çalışanlara ücret ödüyorsun. Doğrusu ben merak ediyorum. Türk Metal'de çalışanların acaba aldıkları ücret ortalaması nedir? Bu da önemli. Şimdi küfeyi her zaman sırtımızda taşıyacağız.''

Başbakan Erdoğan, taşeron meselesinin durup dururken ortaya çıkmış bir mesele olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

''Bakınız taşeronluk, sendikaların da bize teklifidir, onu da size söyleyeyim. Niye? Çünkü, 'işsizliğe kalkıp iş zemini hazırlayalım' diye getirdikleri bir tekliftir. Ta belediye başkanlığımdan beri, bende bunu açıklamak zorundayım. Bazı gerçekleri görelim. Şimdi işçilerin sendikası var, işverenin de sendikası var, yarın işsizlerde bir sendika kurarsa ne olacak. Birde onu düşünmemiz lazım. Çünkü ülkemde benim şu anda görüldüğü kadarıyla, yüzde 9'a düşürdük gerçi ama böyle de bir işsizlik var. Onun için biz, sürekli olarak duygusallığı öne çıkarmayalım, bir de yaşadığımız gerçeklerden hareket edelim. İşverenlerin bu noktada daha paylaşımcı olması talebimizdir, ısrarımızdır. Daha paylaşımcı olmaları lazım ve işçilerinin kendilerinin adeta ortağı olduklarını bilmesi lazım. Çünkü o işçi olmazsa o yönetim olmaz. Öyleyse el ele, omuz omuza dayanışma içerisinde, işveren nasıl kazanıyorsa, işçisine de kazandırmalıdır. Ama ben diyorum ki evelallah umudunuzu kesmeyin, haklısınız, mutlaka kazanacaksınız ve mücadelenizde bizlerde her zaman yanınızda olacağız.''

Erdoğan, konuşmasının sonunda Türk Metal Sendikası'nın 18. Kadın Kurultayı'nın başarılı geçmesini dileyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir kez daha kutladı.