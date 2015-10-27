Erdoğan işareti verdi, Bakan Işık 'milli devşirme' haberini yapan muhabirle röportajı iptal etti

Ardından aynı yazıyı birkaç eklemeyle gazetede kullandım ve ‘Milli Devşirme’ başlığını attık. Doğru bir başlıktı çünkü tanıtılan prototiplerin önü Cadillac BLS arkası Saab 9-3’tü. İçinde ise hiç bir değişiklik yapılmamıştı. Bunu fotoğraflarla da ortaya koyduk. Aynı tarihte Milliyet, Habertürk, Vatan, Posta, Sözcü, Zaman gibi gazetelerde de benzer haberler yayımlandı. Çünkü ortada bir gerçek vardı. 13 Ekim akşamı CNN Türk’te Nevşin Mengü’nün programına telefonla katılıp, durumu kısaca özetledim. Sonunda da şöyle bir ifade kullandım; “Yerli otomobil çalışmalarını desteklemek gerekir. Yerli otomobili geliştirirken işbirliklerinin yapılması doğaldır. Amerika yeniden keşfedilmez. Ama beni şaşırtan neden bu işbirlikleri açıklanmıyor.”
"Erdoğan konuştu, Bakan Işık randevuyu iptal etti"
14 Ekim’de yerli oto tartışmaları devam etti. Bilgi ve belgeleriyle sunduğumuz ‘Milli Devşirme’ başlıklı haberimiz de pekçok yayına referans oldu. Gün içinde Habertürk Gazetesi Otomotiv Editörü Hakan Özenen’den Bakan Fikri Işık’ın ikimize röportaj vermek istediğini öğrendim. Hakan, randevu istemiş, basın müşaviri Ertan Ömeroğlu, Bakan Işık’ın benimle de görüşmek istediğini kendisine iletmişti. Ömeroğlu konuyu doğruladı ve görüşmenin 15 Ekim’de öğleden sonra gerçekleşeceğini ifade etti. 15 Ekim sabahı Ömeroğlu mesaj atarak, “Program değişti. Daha iyisini yapacağız. Salı günü (20 Ekim) araçları da gösterebiliriz. Bu yüzden Gebze’ye davet ediyoruz. Bugün iptal” açıklamasını yaptı.
Heyecanlıydım çünkü bizzat Bakan Işık’tan yerli otomobil anlaşmasıyla ilgili yeni detaylar alacaktım. Üstelik araçları da yakından görecektim. Yeni randevu tarihimizden bir gün önce ilginç bir gelişme yaşandı. Pazartesi günü yani 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Havalimanı finansman töreninde “Milli araba projemizle ilgili birileri hemen ‘milli değil devşirme’, ‘yerli değil çakma’ diyerek projeyi sabote etmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştı. Testinin içinde ne varsa, unutmayın, dışarıya da o sızar. Bunların içinde yerli ve milliye düşmanlık olunca, dışarıya da o sızıyor” dedi.
Ardından Ertan Ömeroğlu’nun Bakan Işık’ın mitinglere katılmak zorunda olduğu için randevumuzun iptal edildiği mesajı geldi. Ancak ben röportajı beraber yapacağımız Hakan Özenen’in randevusunun aynen sürdüğünü öğrendim. Ömeroğlu’na ortaya çıkan garip durumu sordum. Cevabı şöyleydi:“Bakan böyle istedi, nedenini inan bilmiyorum. Ama kişisel bir durum söz konusu değil. Çünkü dün CNN Türk’teki programını seyretti ve açıklamalarını çok beğendi. ‘İşbirliği olabilir ama kiminle yapıldığı açıklanmalı’ sözünün arkasından Saab 9-3 platformunu aldıklarını açıkladı.”Sonuçta Habertürk’te Bakan Işık’ın Gebze’de Hakan Özenen’le yaptığı röportaj yayınlandı.
Özenen iyi bir gazetecelik yapmış, bir çok yeni bilgi paylaşmıştı.Ancak benim cebimdeki sorulara bir yenisi eklenmişti. Bizzat Hürriyet ile görüşmeyi kendisi isteyen Bakan Işık, bu kararından neden vazgeçmişti?Bir otomotiv editörü olarak milli otomobilimiz olursa en çok sevinecek isimlerden biriyim. Ancak her markayı hatta her yeni modeli nasıl sorguluyorsam Türkiye’nin yeni otomobilini de sorgulamaya devam edeceğim. Birileri iftira atıyor diye bu merakımdan ve uzman gazetecilik anlayışımdan vazgeçecek değilim."