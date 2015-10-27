Erdoğan işareti verdi, Bakan Işık 'milli devşirme' haberini yapan muhabirle röportajı iptal etti

Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, Hürriyet'te ‘Milli devşirme’ başlıyla yayımlanan haber sonrası yerli otomobil projesine ilişkin tartışmaları başlatan Hürriyet muhabiri Emre Özpeynirci'ye verdiği röportaj randevusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirileri sonrası iptal etti.

Söz konusu iptalin nasıl geliştiğini anlatan Hürriyet muhabiri, olayı şöyle anlattı:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 13 Ekim’de kamuflajlı görüntülerini paylaştığı ‘yerli otomobil’ prototipleriyle ilgili tartışma tüm hızıyla devam ediyor.

Hürriyet yıllardır gündemde olan, tam da seçim öncesi ortaya çıkan ve merak uyandıran yeni projeyi ilk günden mercek altına aldı. Yıllardır yazıp çizdiğim otomotivde ‘uzman gazetecilik’ yapmayıp ne yapacaktım? Bu durumu yadırgayanları, yaptığım gazetecilik faaliyetinin altında neden arayanları anlamakta güçlük çekiyorum.

Aradan geçen 12 günlük süreçte Hürriyet, bu projenin Çinli firma tarafından yüzde 100 İsveç’ten ithal edildiğini, görüntüleriyle TIR’larla İsveç’ten getirildiğini, 7 Haziran seçimlerine yetişmeyince 1 Kasım’a yetiştirilmesi için ısrar edildiğini belgeleriyle ortaya koydu. Aslında daha 17 Temmuz’da ‘Yerli otomobilin şifreleri’ başlıklı yazımda işin içinde Saab ve bir kaç şirket daha olduğunun iddia edildiğini yazmış sonuna da, ‘Bu iddialara yönelik Bakanlık ve TÜBİTAK’tan açıklama bekliyorum’ eklemesini yapmıştım. Ancak yerli otomobil prototiplerinin tanıtıldığı gün dahil Saab konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Fikri Işık, prototiplerinin fotoğraflarını ve videolarını paylaşıp açıklama yaptığı gün, ne işbirliğinden ne de ortaklıktan bahsetti.

Ancak gösterilen prototiplerin yerlilikten çok uzak olduğu kamuflajlı fotoğraflarından hemen anlaşıldı. Prototiplerin dışı ve içi 2002 ila 2009 yılları arasında üretilen Cadillac BLS ve Saab-9-’tü. Ortada bir tuhaflık olduğu açıktı ama nedense ısrarla açıklanmıyordu. Ben de hemen önce hürriyet.com.tr’ye durumu özetleyen ‘Milli Cadillac’ başlıklı yazıyı yazdım.