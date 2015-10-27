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Erdoğan işareti verdi, Bakan Işık 'milli devşirme' haberini yapan muhabirle röportajı iptal etti

"Hürriyet ile görüşmeyi bizzat Bakan Işık'ın kendisi istemişti"

27 Ekim 2015 18:41

Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, Hürriyet'te ‘Milli devşirme’ başlıyla yayımlanan haber sonrası yerli otomobil projesine ilişkin tartışmaları başlatan Hürriyet muhabiri Emre Özpeynirci'ye verdiği röportaj randevusunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sert eleştirileri sonrası iptal etti.

Söz konusu iptalin nasıl geliştiğini anlatan Hürriyet muhabiri, olayı şöyle anlattı:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın 13 Ekim’de kamuflajlı görüntülerini paylaştığı ‘yerli otomobil’ prototipleriyle ilgili tartışma tüm hızıyla devam ediyor.

Hürriyet yıllardır gündemde olan, tam da seçim öncesi ortaya çıkan ve merak uyandıran yeni projeyi ilk günden mercek altına aldı. Yıllardır yazıp çizdiğim otomotivde ‘uzman gazetecilik’ yapmayıp ne yapacaktım? Bu durumu yadırgayanları, yaptığım gazetecilik faaliyetinin altında neden arayanları anlamakta güçlük çekiyorum.

Aradan geçen 12 günlük süreçte Hürriyet, bu projenin Çinli firma tarafından yüzde 100 İsveç’ten ithal edildiğini, görüntüleriyle TIR’larla İsveç’ten getirildiğini, 7 Haziran seçimlerine yetişmeyince 1 Kasım’a yetiştirilmesi için ısrar edildiğini belgeleriyle ortaya koydu. Aslında daha 17 Temmuz’da ‘Yerli otomobilin şifreleri’ başlıklı yazımda işin içinde Saab ve bir kaç şirket daha olduğunun iddia edildiğini yazmış sonuna da, ‘Bu iddialara yönelik Bakanlık ve TÜBİTAK’tan açıklama bekliyorum’ eklemesini yapmıştım. Ancak yerli otomobil prototiplerinin tanıtıldığı gün dahil Saab konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Fikri Işık, prototiplerinin fotoğraflarını ve videolarını paylaşıp açıklama yaptığı gün, ne işbirliğinden ne de ortaklıktan bahsetti. 

Ancak gösterilen prototiplerin yerlilikten çok uzak olduğu kamuflajlı fotoğraflarından hemen anlaşıldı. Prototiplerin dışı ve içi 2002 ila 2009 yılları arasında üretilen Cadillac BLS ve Saab-9-’tü. Ortada bir tuhaflık olduğu açıktı ama nedense ısrarla açıklanmıyordu. Ben de hemen önce hürriyet.com.tr’ye durumu özetleyen ‘Milli Cadillac’ başlıklı yazıyı yazdım.

Ardından aynı yazıyı birkaç eklemeyle gazetede kullandım ve ‘Milli Devşirme’ başlığını attık. Doğru bir başlıktı çünkü tanıtılan prototiplerin önü Cadillac BLS arkası Saab 9-3’tü. İçinde ise hiç bir değişiklik yapılmamıştı. Bunu fotoğraflarla da ortaya koyduk. Aynı tarihte Milliyet, Habertürk, Vatan, Posta, Sözcü, Zaman gibi gazetelerde de benzer haberler yayımlandı. Çünkü ortada bir gerçek vardı. 13 Ekim akşamı CNN Türk’te Nevşin Mengü’nün programına telefonla katılıp, durumu kısaca özetledim. Sonunda da şöyle bir ifade kullandım; “Yerli otomobil çalışmalarını desteklemek gerekir. Yerli otomobili geliştirirken işbirliklerinin yapılması doğaldır. Amerika yeniden keşfedilmez. Ama beni şaşırtan neden bu işbirlikleri açıklanmıyor.” 

 

"Erdoğan konuştu, Bakan Işık randevuyu iptal etti"

 

14 Ekim’de yerli oto tartışmaları devam etti. Bilgi ve belgeleriyle sunduğumuz ‘Milli Devşirme’ başlıklı haberimiz de pekçok yayına referans oldu. Gün içinde Habertürk Gazetesi Otomotiv Editörü Hakan Özenen’den Bakan Fikri Işık’ın ikimize röportaj vermek istediğini öğrendim. Hakan, randevu istemiş, basın müşaviri Ertan Ömeroğlu, Bakan Işık’ın benimle de görüşmek istediğini kendisine iletmişti. Ömeroğlu konuyu doğruladı ve görüşmenin 15 Ekim’de öğleden sonra gerçekleşeceğini ifade etti. 15 Ekim sabahı Ömeroğlu mesaj atarak, “Program değişti. Daha iyisini yapacağız. Salı günü (20 Ekim) araçları da gösterebiliriz. Bu yüzden Gebze’ye davet ediyoruz. Bugün iptal” açıklamasını yaptı.

Heyecanlıydım çünkü bizzat Bakan Işık’tan yerli otomobil anlaşmasıyla ilgili yeni detaylar alacaktım. Üstelik araçları da yakından görecektim. Yeni randevu tarihimizden bir gün önce ilginç bir gelişme yaşandı. Pazartesi günü yani 19 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. Havalimanı finansman töreninde “Milli araba projemizle ilgili birileri hemen ‘milli değil devşirme’, ‘yerli değil çakma’ diyerek projeyi sabote etmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştı. Testinin içinde ne varsa, unutmayın, dışarıya da o sızar. Bunların içinde yerli ve milliye düşmanlık olunca, dışarıya da o sızıyor” dedi.

Ardından Ertan Ömeroğlu’nun Bakan Işık’ın mitinglere katılmak zorunda olduğu için randevumuzun iptal edildiği mesajı geldi. Ancak ben röportajı beraber yapacağımız Hakan Özenen’in randevusunun aynen sürdüğünü öğrendim. Ömeroğlu’na ortaya çıkan garip durumu sordum. Cevabı şöyleydi:“Bakan böyle istedi, nedenini inan bilmiyorum. Ama kişisel bir durum söz konusu değil. Çünkü dün CNN Türk’teki programını seyretti ve açıklamalarını çok beğendi. ‘İşbirliği olabilir ama kiminle yapıldığı açıklanmalı’ sözünün arkasından Saab 9-3 platformunu aldıklarını açıkladı.”Sonuçta Habertürk’te Bakan Işık’ın Gebze’de Hakan Özenen’le yaptığı röportaj yayınlandı.

Özenen iyi bir gazetecelik yapmış, bir çok yeni bilgi paylaşmıştı.Ancak benim cebimdeki sorulara bir yenisi eklenmişti. Bizzat Hürriyet ile görüşmeyi kendisi isteyen Bakan Işık, bu kararından neden vazgeçmişti?Bir otomotiv editörü olarak milli otomobilimiz olursa en çok sevinecek isimlerden biriyim. Ancak her markayı hatta her yeni modeli nasıl sorguluyorsam Türkiye’nin yeni otomobilini de sorgulamaya devam edeceğim. Birileri iftira atıyor diye bu merakımdan ve uzman gazetecilik anlayışımdan vazgeçecek değilim."

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