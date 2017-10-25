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Erdoğan 'İş Mahkemeleri Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" ile 7037 ve 7038 sayılı kanunları onayladı

25 Ekim 2017 12:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" ile 7037 ve 7038 sayılı kanunları onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca üç kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" ile 7037 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ve 7038 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İş Birliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.

 

Resmi Gazete'de yayımlandı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı üç kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Erdoğan tarafından onaylanan, 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu" ile 7037 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ve 7038 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Adına Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile İspanya Krallığı Savunma Bakanlığı Adına İspanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi İş Birliği Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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