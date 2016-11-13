Erdoğan: İş adamlarımıza çağrı yapıyorum; yatırımları ertelemeyin, geç kalırsanız pişman olursunuz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin eylemleri, sadece eylem yapılan yerde etkisini hissettirir. Onun dışında üzüntümüzü, öfkemizi artırır, işlerimizi etkilemez. Gece darbe girişimi bile olsa ertesi sabah işler tıkır tıkır işlemeye devam eder. İşte 15 Temmuz'da darbe oldu, ertesi gün yastık altındaki dövizler çıktı 2.5 milyon dolar" dedi. Erdoğan, "Türkiye kendisine yatırım yapan yatırımcıların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Uluslararası yatırımcılarının önemli bir bölümü bu gerçeği gördükleri için ülkemize yaptıkları yatırımı artırarak sürdürüyor. Kendi iş adamlarımıza da bu çağrıyı yapıyorum, yatırımlarınızı ertelemeyin, geç kalırsanız pişman olursunuz" diye konuştu. Erdoğan, "Uluslararası yatırımcılarının güvendiği ülkemize yatırım yapmayan iş adamları sadece kendi kazançlarını kaybeder. Milletimize nasıl güveniyorsam iş adamlarımıza da öyle güveniyorum. Gelin yatırımlarınızı ertelemeyin, dört elle sarılın, hızlandırın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Tuzla-Sedef Tersanesi'ndeki gemi uğurlama töreninede konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

Yakından takip ettiğimiz bu şirketimizi ekonomimize, ihracatımıza yaptığı katkılar için de tebrik ediyorum. Sevgili dostlar, Türkiye'nin en büyük sorunu kendini anlatamamaktır. Bunun asıl sebebi Türkiye'nin sahip olduğu benzersiz özelliklerdir. Dünyanın hangi ülkesinde bunca sorunla böyle büyük bir ekonomik güç aynı anda var olabilir, bilemiyorum.

"Gece darbe olur, ertesi gün işler tıkır tıkır işler"

Bakınız, ülkemizi ve milletimizi derinlemesine tanımayan birisinin Türkiye'ye baktığında gördüğü manzara şudur; tüm terör örgütlerinin hedef aldığı, Karadeniz, Kafkasya, Balkanlar gibi potansiyel kriz alanlarıyla iç içe bir ülke. Hatta birkaç ay önce darbe girişimine maruz kalmış bir ülke. Türkiye sadece bundan ibaret bir ülke değil. Bu fotoğraf, madalyonun sadece bir yüzü. Diğer yüzünde ise, her gün dünya çapında projelerin açılışını yapan, en yıkıcı krizler karşısında dahi güçlü direnciyle hedeflerinden uzaklaşmayan, büyüyen, gelişen bir Türkiye.

Terör örgütlerinin eylemleri, sadece eylem yapılan yerde etkisini hissettirir. Onun dışında üzüntümüzü, öfkemizi artırır, işlerimizi etkilemez. Gece darbe girişimi bile olsa ertesi sabah işler tıkır tıkır işlemeye devam eder. İşte 15 Temmuz'da darbe oldu, ertesi gün yastık altındaki dövizler çıktı 2.5 milyon dolar.

"Hiçbir yerden yardım gelmese dahi..."

Hiçbir yerden kayda değer bir yardım gelmese dahi, tüm dünyaya örnek olacak insani duruş sergilemeyi sürdürebiliriz. Dev projeler, kamu-özel sektör iş birliğiyle art arda hayata geçirilebilir. Bu projeler için ne finansman sıkıntısı çekilir, ne de teknik kapasite sorunu yaşanır. Mesele, güven, istikrar meselesidir. Bu güven olmasa, sizlere dünyanın değişik ülkelerinden bu krediler gelmez. Enerji konusunda gerçekten öncü projeler olan gemilerimizi hizmet yerlerine yolluyoruz.

Avrasya Tüneli'nin açılışını 20 Aralık'ta yapıyoruz, çift katlı bir tünel. 26 Ağustos'ta Boğaz'daki üçüncü gerdanlığın açılışını gerçekleştirdik. Darbe girişiminden hemen önce İstanbul İzmir otoyolunun önemli bir aşaması olan İzmit Körfezi üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nü hizmete açtık. Dünyanın en büyüğü olacak yeni havalimanımızın inşaası tüm hızıyla sürüyor inşallah ilk etabını 2018'in ilk çeyreğinde açıyoruz. Daha hızlı tren hatları var, şehir hastaneleri var. 29 stat projemiz var. 6 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılmasını hedefleyen kentsel dönüşüm projeleri var. Savunma alanında çalışmalar sürüyor. Artık İHA'ları silahlı, mühimmatlı üreten bir Türkiye var. Yapılanları bir kenara koyup planları anlatsam değil saatler, günler yetmez.

Türkiye kendisine yatırım yapan yatırımcıların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Uluslararası yatırımcılarının önemli bir bölümü bu gerçeği gördükleri için ülkemize yaptıkları yatırımı artırarak sürdürüyor. Kendi iş adamlarımıza da bu çağrıyı yapıyorum, yatırımlarınızı ertelemeyin, geç kalırsanız pişman olursunuz. Uluslararası yatırımcılarının güvendiği ülkemize yatırım yapmayan iş adamları sadece kendi kazançlarını kaybeder. Milletimize nasıl güveniyorsam iş adamlarımıza da öyle güveniyorum. Gelin yatırımlarınızı ertelemeyin, dört elle sarılın, hızlandırın