Erdoğan: İran'la ortak hareket her an gündemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "tehdit unsuru hâline gelmiş terör örgütleri"ne karşı İran ile ortak askeri harekâtın 'her an' gündemde olduğunu söyledi.

Atatürk Havalimanı’ndan Ürdün’e hareketi öncesi açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu ziyarette sınırdaş ve özellikle aynı inancın mensupları olarak tehdit unsuru haline gelmiş terör örgütlerine karşı İran ile müşterek hareketin yapılması her an gündemde. Nasıl bir çalışma yürütülebilir bunların hepsini aramızda görüştük. PKK terör örgütünün ve İran ayağının verdiği zararlar var. Bu tehditler her iki ülkenin dayanışması halinde çok kısa zamanda neticeye ulaşır düşüncesinden hareketle bu çalışmaları yapacağız."