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'Erdoğan İran'ı aşağıladı' iddiası

Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri görüşmesi 'bayrak' ve 'sandalye' krizi gölgesinde yapıldı

16 Aralık 2015 10:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri arasında Türkmenistan'da yapılan ikili görüşme sırasında İran bayrağının konulmaması ve iki yetkilinin oturduğu sandalyeler arasındaki farklılık krize neden oldu.

DHA’nın haberine göre; Tarafsızlık Konferansı'na katılmak amacıyla Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri yaklaşık 20 dakika süren ikili görüşme yaptı. Cumartesi günü yapılan görüşme kısa sürse de içeriği ve yapılış şekli İran medyasında tartışma konusu oldu. İran'daki bazı medya kurumları, söz konusu görüşmede sadece Türk bayrağı konulup İran bayrağının konulmaması, Erdoğan ve Cihangiri'nin oturduğu sandalyelerin farklılığı ve Erdoğan'ın oturuş biçimine dikkat çekerek İran'ın aşağılandığını iddia etti.

 

Sandalye krizi

 

Eleştirilen artması üzerine, yarı resmi ajans İSNA, adını açıklamadığı bir hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, İran'ın aşağılandığı yorumlarının reddedildiği ancak yine de Tahran'ın misilleme yapabileceği vurgulandı. Yapılan savunmada, Erdoğan ve Cihangir arasındaki siyasi konumun denk olmaması nedeniyle, görüşmede İran bayrağının yer almamasının diplomatik teamüllere aykırı olmadığı ifade edildi.

 

İran: Gerekirse misillemede bulunacağız

 

Sandalye farklılığı eleştirileri konusunda medyayı haklı bulan yetkili, "Rahatsızlığı göstermek amacıyla bazı görsel hareketlerin yapılması daha önce de Türk makamlarınca icra edilmiştir" dedi. Yetkili, "Siyasi kurallarda karşılık verilmesi ilkesi kabul edilebilir bir uygulamadır ve İran gerekli gördüğü takdirde karşı eylemde bulunacaktır" diye konuştu.

 

“İran’da medya hükümet kontrolünde değil”

 

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran medyasında ailesi konusunda yapılan yayınları eleştirerek bu tutumun değiştirilmesini talep etmişti. Erdoğan'ın isteğine karşılık Cihangiri, "İran'da medya hükümet kontrolünde değil ve İran hükümetini eleştiren ifadeler de basında yer alıyor. İranlı resmi yetkililer tarafından bir şey söylenmiş değil halbuki Türkiye'deki resmi yetkililer İran konusunda doğru olmayan olumsuz birçok ifade kullanmıştır" demişti.

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