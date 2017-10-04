Erdoğan İran'da Ruhani'yle ortak açıklama yaptı: Önemli kararlar aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Ruhani yaptığı açıklamada, "İkili görüşmede çok önemli kararlar aldık" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran'la birçok sektöre ilişkin önemli adımların atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından Sadabat Sarayı'nda karşılandı. İki lider görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan burada İranlı mevkidaşı Ruhani ile karşılıklı ticaret anlaşması imzaladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani açıklamasında, "Son günlerde iki ülkenin ilişkileri siyasi, bölgesel, kültürel ve ekonomi alanlarında her geçen gün daha da gelişmektedir" dedi.

Ruhani şöyle konuştu:

"Önemli kararlar aldık"

Bugün iki ülkenin ekonomik işbirliği için önemli kararlar aldık. İki ülke arasındaki bankacılık ilişkilerinin geliştirilmesi ve ticaretin ülkelerin milli para birimleriyle yapılması alınan en önemli kararlardandı. Bankacılık konusunda alınan kararlar önümüzdeki haftanın sonuna kadar nihai sonuca varacaktır. Üç gümrük kapısı 24 saat çalışacak.

İki ülke arasında yatırımcılığı kolaylaştırmak adına, İran tarafı Türk yatırımcılara gerekli kolaylığı sağlayacak. Türk tarafı İran'da daha fazla doğalgaz almak istediğini bildirdi. İran tarafı, Türkiye'den bu konuda yatırımlar yapmasını istedi, Türkiye de yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

En temel amacımız bölgedeki barış istikrar ve güvenliği hakim kılmaktır. Daha fazla işbirliğini sağlamaktır. İran, Irak ve Türkiye arasında 3'lü işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

"Etnik ve mezhebi ayrımcılıkları artırmak..."

Etnik ve mezhebi ayrımcılıkları artırmak bazı yabancıların buradaki planlarıdır. Bu şekilde bölgeyi ayrımayı çalışıyorlar. İki ülke de bu davranışları kabul etmiyor. İki ülkenin de temel amacı parçalanmamış Irak ve Suriyedir.

Irak Kürdistanının halkı bizim kardeşlerimizler. Burada bulunan bazı kişiler yanlış kararlar aldılar. Bu yanlış kararları bir an önce telafi etmek zorundalar. Acil girişimlerde bulunmalıyız.

Terörrizmle mücadele etmek iki ülkenin temel amaçlarının başında gelir. İki ülke de terörle mücadele edecektir. İster DAİŞ ister PKK... Bölgedeki gaddarca davranış ve eylemlere izin verilmeyecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile heyet üyeleri ve Genelkurmay Başkanı Akar'ın burada olmasından dolayı teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem Ayı'na yönelik açıklamalar yaparak başladığı konuşmasında şu ifadedeleri kullandı:

Öncelikle sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Aziz kardeşim Ruhani'nin davetiyle şu anda Tahran'da bulunuyoruz. Gösterilen ev sahipliğine şahsım ve heyetim adına şükranlarımı iletmek isterim.

İran halkının yüksek katılımıyla gerçekleştirilen seçim neticesinde tekrar cumhurbaşkanlığı görevine seçilen değerli kardeşim Ruhani'yi huzurlarınızda tebrik etmek isterim. Zat-ı devletlerine ve heyetine muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Sözlerimin hemen başında peygamber efendimizin "Allah'ın ayı" olarak nitelediği Muharrem ayının ümmetimize hayırlı olmasını diliyorum.

Hicri 61 yılında o Muharrem gününde, Kerbela'da şehit edilen Hz. Hüseyin efendimiz ve ehli beytinin şehadetinin yıl dönümünde bir kez daha onları yad ediyoruz.

"Şah-ı Merdan Ali efendimizi şükranla yâd ediyorum"

Şah-ı Merdan Ali efendimizi şükranla yad ediyorum. Bugün dar kapsamlı ve yüksek düzeyli stratejik konsey toplantımızı gerçekten bereketli bir şekilde gerçekleştirdik. Aramızdaki siyasi, asker, ekonomik, ticari bütün bu konuları kapsayan verimli görüşmeler yaptık. Bu vesileyle bakanlarımız kendi aralarında ikili görüşmeler gerçekleştirdiler. Kurumlar, aynı şekilde birbirleriyle bu görüşmeleri gerçekleştirdiler. İki ülke arasındaki çalışmalar, ilişkilerimizi çok daha iyi, üstün konumlara taşıyacaktır. Aslında yıllar önce belirlediğimiz bir 30 milyar dolar hedefimiz vardı. Ama son dönemlerde bu 10 milyar dolarda takılı kaldı. Her anlamda yoğun bir şekilde arkadaşlarımızın çalışmasını teşvik ettik.

"Yerli parayla iş birliğimizi geliştirme kararı aldık"

Merkez bankalarımızın gıyasetinde, bankalarımızın iş birliğiyle finans sektörüne bir hareketlilik getirme kararı aldık. Ekonomik ilişkilerimizi mevcut kur baskısından kurtarmak suretiyle yerli parayla iş birliğimizi geliştirme kararı aldık. Bankalarımızın İran'da şube açmaları, İran bankalarının Türkiye'deki şube sürecinin zenginleşmesi gerektiğini ifade ettik. Enerji sektöründe iş birliğimizi yoğunlaştırma noktasında kararlılığımızı ortaya koyduk.

Medeniyetler noktasında çok ciddi bir geçmişe sahip olan İran'a inanıyorum ki, ülkemizden binlerce, on binlerce insan ziyarete gelecektir. Ve şu anda Türkiye'den THY olarak İran'a seferlerimiz zaten bunun işaretidir.

Turizm sektöründeki yatırımcılarımızı, İran'da yatırım yapmaya teşvik ediyoruz, edeceğiz. Tabii bölgesel sorunlar şu anda gündemimizde. Özellikle şu anda üçlü mekanizmalar şeklinde çalıştığımız Irak sorunu, önümüzdeki ilk madde haline gelmiş vasiyette. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin gayrimeşru referandumunu zaten tanımadığımızı ifade ettik. 350 kilometre sınırda kuzeyde Türkiye, doğusunda İran, güneyinde merkezi yönetim, batısında Suriye... Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi neyin referandumunu yapıyor. Kendisini İsrail'den başka tanıyan bir dünya ülkesi yok.

"MOSSAD'la vereceğin karar meşru değildir"

MOSSAD'la o masaya oturarak vereceğin karar, meşru değildir. Gayrimeşrudur. Bu şekilde böyle bir adımı atmak, Erbil'i yalnızlığa mahkum edecektir.

İran ve Türkiye olarak bu konudaki kararlılığımız bellidir. Irak'taki muhatabımız merkezi yönetimdir. Bu referandumu da kesinlikle gayrimeşru olarak telakki ediyoruz.

Bildiğiniz gibi attığımız adımlar var. Gerek İran'ın, gerek Türkiye'nin, gerek merkezi yönetimin... Ama bundan sonra daha da ağırlaştırılarak atılacak adımlar var.

"İsthibarat örgütlerimiz bölgede çalışmalarını yapmaktadır"

Aynı şekilde Suriye'de bir üçlü mekanizma var. Orada da İran, Rusya, Türkiye olarak Astana süreciyle çerçevelenen bir süreci işletiyoruz. Burada da çatışmasızlık bölgesini çok çok önemsiyoruz. Tabii ki burada, bu üçlü mekanizma özellikle terör örgütleri, başta DEAŞ olmak üzere El Nusra'nın bunlara karşı mücadelesiyle buradaki masum insanların kurtuluşuna vesile olacaktır. Tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların kurtulması için vereceğimiz mücadele önemli bir vesiledir. Ve bu süreç içerisinde ilgili bakanlarımız gerek silahlı kuvvetlerimiz, gerekse bu konuyla ilgili isthibarat örgütlerimiz bölgede çalışmalarını yapmaktadır.

Erdoğan'a resmi karşılama

Erdoğan'ı taşıyan özel uçak, TSİ 11.15 sıralarında başkent Tahran'a geldi. Erdoğan, havalimanında İranlı yetkililer tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da aralarında bulunduğu heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran'da temaslarda bulunacak.

Erdoğan'ı Esenboğa havalimanından İran'a, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek uğurladı.