Erdoğan: Irak ile savunma sanayisinde yapabileceğimiz çok şeyler var

Ankara'ya gelen Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var" derken ikiliderde terörle mücadele konusuna değindi.

"DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır..." ifadesini kullanan Erdoğan, "Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız" dedi.

"Artık hiçbir şekilde dışarıdan mesajlara ihtiyaç duymamaktayız. Irak sahip olmuş olduğu stratejik konumu ve Türkiye ile çok şey yapabilir" diyen Salih de, "Irak gerçekten de maalesef terör ve aşırılıktan ciddi anlamda zarar görmüş ve bedelleri ödemiş bir ülke. Ancak burada her şeyin ortak olduğunu unutmayalım. Şiddet gören ülkelerin kaderleri komşu ülkelerle ortak olduğunu unutmayalım. Karşılıklı olarak bu sıkıntıların etkileri var" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Aynı şekilde yatırımların karşılıklı teşviki anlaşmasını da en kısa sürede sonuçlandırılmasını arzuluyoruz. Irak ile özellikle savunma sanayiinde yapabileceğimiz çok şeyler var. Askeri, ticari birçok şeyleri müşterek yapabiliriz. DEAŞ, PKK, ve FETÖ gibi terör örgütleri Türkiye ve Irak için tehdit oluşturmaktadır. Terörle mücadelemizde birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu ilişkiyi derinleştireceğiz. Herhangi bir boşluk bırakmadan Irak'ın yanında olmak suretiyle sıkıntıları giderme gayreti içerisinde olacağız. En önemli sorun olan su konusunda da etraflıca görüştük ama ben özel temsilcim olarak bu işin başından beri içinde olan geçmişteki bakanımı da Irak'a gönderip ilgililerle görüşme yapıp. Çünkü bu konunun su yönetimiyle ilgili sorunlar var. Her şeyden önce prensibe bağlayıp adım atılacak olursa ki, bu yıl da Irak'ta da kar, su var, hemen adımlar atılırsa bu sıkıntıyı birkaç yıl içerisinde çözer ve Irak rahatlayacaktır diyorum.

"(Irak) İkili ticaretimizde 2013'te 16 milyar dolarla rekor kırmıştık. Diyorum ki hem onu egale edelim hem de bunu 20 milyar dolara yükseltelim.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in açıklamaları şöyle:

Kardeşlik, dostluk ve her anlamda ortak işbirliği mesajıyla Türkiye'ye geldik. Türkiye ve Irak iki komşu ülke ve iki ülkeyi birbirine bağlayan ortak kültür, tarih ve sosyal yapısının yanı sıra hem güvenlik hem coğrafya açısından bizi bir arada tutan pek çok ortak payda olduğunu görmekteyiz. Stratejik iş birliğinin sürdürmenin zorunluluğunu bunlar ortaya koymaktadır. Bu konuda Cumhurbaşkanı ile de bahsettik bölgemizin istikrar görmesi ve yeniden yapılanması için artık zamanın geldiğini ilettim. Halkımızın özgür yaşama hakk9ı olduğunu söyledik. Artık hiçbir şekilde dışarıdan mesajlara ihtiyaç duymamaktayız. Irak sahip olmuş olduğu stratejik konumu ve Türkiye ile çok şey yapabilirler. Bu ortaklık bütün bölgeye hizmet etmektedir. En kısa zamanda iş birliği konseyini gerçekleştireceğiz. Çünkü Irak ve Türkiye birçok konuyu beraber ele alıp çözebilir. Bunlar arasında su meselesini görmekteyiz. İki ülke arasında var olan bu problemin çözülmesi için temelde atılan bu adımı önemsemekteyiz.

Irak gerçekten de maalesef terör ve aşırılıktan ciddi anlamda zarar görmüş ve bedelleri ödemiş bir ülke. Ancak burada her şeyin ortak olduğunu unutmayalım. Şiddet gören ülkelerin kaderleri komşu ülkelerle ortak olduğunu unutmayalım. Karşılıklı olarak bu sıkıntıların etkileri var. Bu sıkıntılar iş birliğiyle, omuz omuza durularak çözülebilir.

Suriye sorununun çözülmesi çok önemli bir konu. Tüm konuların ele alınması anlamında Irak Türkiye ve komşu ülkelerin bağlamı büyük.