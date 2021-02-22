Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlık sadece Akdeniz'de değil, Ege ve Meriç'te de sınıfta kalmıştır" dedi.

Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin "Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" başlıklı uluslararası konferansa katıldı. Erdoğan burada yaptığı açıklamada "Engizisyondan kaçan Museviler dahil, son 500 yılda zulme uğrayan, baskı gören; inancı, rengi, kültürü dolayısıyla ayrımcılığa maruz kalan milyonlarca insana biz kapılarımızı açtık" dedi.

Avrupa'nın göçmenler konusunda iki yüzlü davrandığını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, insan hayatı ile ilgili bu kriz karşısında sorumluluk üstlenmiyor. Maddi imkanları bizden katbekat fazla olan ülkeler mültecileri toplama kamplarına mahkum ederken biz bu insanlarla ekmeğimizi paylaştık."

ABD'ye tepki: Terörle, teröristlerle beraberler

Erdoğan, ABD'ye de tepki göstererek, "Bunların mültecilere sahip çıkmak gibi bir derdi yok, dert başka. Hâlâ bunlar terörle, teröristlerle beraberler. Dostlar, dostluğunu icra ettiği müddetçe gönlümüzü açarız. Ama etmezlerse bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da onu yaparız" dedi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Yunanistan'a 100 bin sığınmacı için 3 milyar Euro destek verdiğini ancak Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadığını ifade eden Erdoğan, "Az gelişmiş ülkelerin kıt kaynaklarıyla yetiştirdiği nitelikli insanlarını beyin göçünü teşvik ederek alıp ihtiyaç sahiplerine kapıyı kapatmak ahlaki bir tavır değildir" diye konuştu.