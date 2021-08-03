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Erdoğan: İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız

"Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini ileten, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara teşekkür ediyorum"

03 Ağustos 2021 16:12

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Orman yangınlarıyla mücadelemizde desteğini, geçmiş olsun dileklerini, taziyelerini ileten, yardıma hazır olduklarını bildiren, yardım gönderen tüm dost ülke ve organizasyonlara milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız." paylaşımını yaptı. 

Erdoğan paylaşımında, "Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan’ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev’e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e ülkem adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı. 

 

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