Erdoğan: İnşallah bu referandum süreci başarıya ulaşacak, idam talebi de Meclis'e gelecektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek referandum sürecine giren anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak "Ne yaptınız ki' diyenlere Parlamento gereken cevabı verdi; ama gerçek cevabı millet verecek" dedi. Erdoğan referandum sürecinin başarıya ulaşacağını belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gündeme gelen ve tartışma konusu olan idam yasasına ilişkin olarak, "İdam talebi de eminim Meclis'e gelecektir. Meclis'ten geçip önüme gelirse de daha önce söylediğim gibi onaylayacağım" diye konuştu.

Kadıköy-Kartal Tavşantepe’ye kadar uzanan metro hattının açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

-Bugün açılışını yaptığımız Kadıköy- Tavşantepe metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar olan bölüm 2019 yılında tamamlanacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın ikinci pistininin devreye girmesiyle, kapasite büyük gövdeli uçaklarında inişine uygun hale gelerek 70 milyona ulaşacak. Teknopark İstanbul son derece başarılı hizmetler veriyor. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak.

-İstanbul genelinde hala yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 kilometreyi buluyor. Çok yakında bu uzunluk iki katına çıkacak.

-260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz. Birileri hala "Ne yaptınız ki?" diyor, hamd olsun. Şimdi milletim inşallah referandumda gerçek ve nihai kararı verecektir. Ve bu nihai kararla beraber Türkiye sıçrama noktasına gelecektir. El ele vereceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

-Tüm bu yatırımlar bittiğinde İstanbul'daki tüm ulaşım raylı sistemler üzerinden gerçekleşecektir. Her zaman söylediğim gibi İstanbul'a hizmet etmek bir aşk işidir, bir sevda işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verecek bir şey yoktur.

-Sade bir semtini sevmek bile bir ömüre bedel. Ey aziz şehir ömrümüz oldukça gönül tahtımıza keyfince kurul dedik, demeyi de sürdüreceğiz. Üstad Necip Fazıl gibi, "İlle de İstanbul" diyeceğiz. Metro hattının yanı sıra 370 sosyal konutun, caddelerin, parkların, Kurdaköy'deki kurban kesim alanlarının, dere ıslah çalışmalarının açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bu yatırımların tutarı 585 milyon lirayı buluyor.

-1994'ten önce bu ilçemiz plansız yapılandırmanın içindeydi, su sıkıntısının hat safada olduğu bir dönemdeydi. Şu anda İstanbul milletvekilimiz, Erol Kaya'nın ardından Kenan Şahin beyin gayretleriyle Pendik, İstanbul'un en cazip yerlerinden haline geldi.

-İşte, birilerine bunu söylemek lazım, bunlar İstanbul'u, Pendik'i, Kartal'ı, Tuzla'yı tanımazalar. Dolayısıyla İstanbul'u tanımazlar. Biz aşık olduğumuz İstanbul'a elimizden gelen hizmeti vereceğiz.

-Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Pendik, iyi bir noktaya gelmiştir. Sahil Meydanı ve bugün yaptığımız yatırımlar Pendk'in gelişmesine katkı sağlayacaktır. 69 park, 31 futbol sahası, öğrenci yurtları, altgeçitleri, köprüleri, yol genişme çalışmalarını bugün burada hizmete açıyoruz. Sosyal konutların 926 tirilyan liara 43 kale eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu projelerin hayata gerçirilmesinde, Bakanlıklarımızın, Pendik Belediye'sini mimarından mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

"İnşallah bu referandum

süreci başarıya ulaşacak"

-Şurada verdiğimiz mesaj, sizlerle birlikte ortaya koyduğumuz mesaj bizi huzursuz etmek isteyenlerin oyununu bozacak olan manzaradır.İstedikleri kadar lav silahı ile ateş etsinler, bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Bizler bu yola her şeyimizi koyduk. Ben sizlere bu konudaki kaanatimi söyledim. Şu anda bir referandum sürecindeyiz. Ben inanıyorum ki, bu süreç başarıya ulaşacaktır. Bunun ardından da sizlerin bu talebi parlamentoda gündeme gelecektir. Ve parlamentodan geçtikten ve önüme geldikten sonra ben peşinen söylüyorum ki ben bunu onaylarım.

"İdam talebi de Meclis'e gelecektir"

-George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Beni milletim ilgilendirir. Bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır. Siz şu an kardeşliğinizi, hep birlikte nasıl Türkiye olunacağını ortaya koyuyorsunuz. Unutmayınız, onlar geleceğimizi karartmak isteyecek, biz ise ihaa edeceğiz. Onlar ellerindeki finansal imkanları kullanarak bizi dibe çekmeye çalışacak, biz hayata geçirdiğimiz projelerle zirveye göreceğiz. Onlar öldürmeye çalışacak, biz ise yaşatmaya çalışacağız. Çünkü biz, hep birlikte Türkiye'yiz.

"Şehitlerimiz olmadan vatan olmaz"

-Şehitlerimiz var ama şehitler olmadan bu toprak vatan olmaz. Dün Suriye'de 5 şehidimiz, 9 gazimiz var. Dün kü kahramanlarla birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilere şifa diliyorum. Kimse şehitlerimiz için ölü demesin Onlar diridir. Tenlerin ölmesi birşey ifade etmez. Ruhlar diridir. Kardeşlerim, müminler için öteki dünyada en büyük mükafaat Peygamberlerle beraber olabilmektir. Gazilerimizin yaşadığı acıları unutmak mümkün değil. Döktüğümüz her damla kan, her damla ter bu topraklar için birer tapu belgesidir. Bayrakları bayrak yapan kandır. Vatan, eğer uğrunda ölen varsa vatanadır.

-Milletimiz 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kanını dökmeseydi, genci yaşlısı, kadını erkeği olmasaydı biz bugüne çıkabilir miydik? İstiklal şairimizn dediklerini siz aynen dile getiridniz. Ne diyor "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın" Siz gövdenizi siper ettiniz. İmansızların karşısında ehli iman kendini ortaya tam manasıyla koydu.

DEAŞ terör örgütü, YPG, hepsine karşı mücadele veriyoruz.

-Karşımıza çıkan ihanet çeteleri bugüne kadar nasıl çöktüyse hepsi yine çökecek. İkindi namazında Pendik'te bir şehidimizin cenazesinde birlikte olacağız.

-Bu refaradumla ilgili kampanyada inanıyorum ki siz gece gündüz demeden çalışmak suretiyle geleceğe yürüyeceksiniz. Bizim Rabia'mız var tek vatanız, tek milletiz. Durmak yok, yola devam.

35 dakikaya inecek

4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor. Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak.