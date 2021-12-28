Erdoğan: Bütün dünyaya sesleniyorum, bizi izlemeye devam edin

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AB Komisyonu’nun 2021 ilerleme raporunda, inovasyon ekosistemimiz Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları çok ileri düzeyde denilerek takdirle ifade edildi. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin." dedi.

Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Eskiler bir mekanın şerefi orada bulunanlardan gelir derlerdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin şerefi de içinde misafir ettiği güzel insanlardan geliyor. Bu mekanda bugün ilme ömrünü adamış bilim insanlarını ağırlamak da bizi bir başka sevindiriyor. Araştırmalarıyla dünyaya yön veren, hayatımızı kolaylaştıran tüm bilim insanlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"Ödül alanların 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesi"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl 66 bilim insanımız ödüle layık görüldü. Ödül alanların her biri kendi disiplinlerinde seçkin çalışmalar gerçekleştiren isimlerdir. Ödül alanların 21'inin kadın olması bizim için ayrı bir gurur vesilesidir.

İnsanlığa faydalı çalışmaların tüm insanlığın ortak değeri olduğuna inanıyoruz. Batı medeniyeti referans vermekten imtina etse de bugün bilimde varılan seviyenin temelleri Doğu medeniyeti tarafından atılmıştır. Batı'nın karanlık çağını yaşadığı dönemde doğunun altın çağını yaşadığını görürüz. Ömer Hayyam'lar, Farabiler, İbni Sinalar bizim medeniyet bayrağımız altında tarih yazmıştır. Sadece geçmişteki başarılarımızla iftihar ederek bir yere varamayız ama köprü kurmadan da geleceğimizi göremeyiz. Bizim geride kalmamızda nice zulümler yanında kendi hatamızın da payı vardır. Hayıflanmak çözüm değildir. Bu toprakların ruhuna, birikimine güveniyoruz. Uyguladığımız politikalarla bilimin ve özgür düşüncenin hamisi olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bilimin, teknolojinin ve inovasyonun ülkemizde 7'den 77'e benimsenmesi için kararlı adımlar attık.

"Biz sonu gelmeyecek bu f etih için yeni fatihler yetiştirmenin gayretindeyiz"

Biz sonu gelmeyecek bu fetih için yeni fatihler yetiştirmenin gayretindeyiz. Teknofest'te yarışmalara katılan gençlerimiz gelecekte dünyayı değiştirecek mucitler arasında olmak için emek harcıyorlar. Bu atölyeler, yatırımlar ülkemizde daha birçok Aziz Sancar çıkacağının habercisidir. TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar programı ile 127 öncü bilim insanının çalışmasını ülkemize taşımasının öncüsü olduk. İnşallah daha fazla bilim insanını ülkemizin beşeri sermayesine katmış olacağız. Aynı bir programın bir benzerini Türkiye'deki bilim insanlarımız için de temin ettik. Ülkemizdeki üst düzey yetkinliklere sahip bilim insanlarına destek olmak boynumuzun borcudur. Aziz Sancar adına verilecek doktora sonrası araştırma bursunu daha önce duyurmuştuk. Ocak 2022'de başlatıyoruz, programda yer alacak hocaları Aziz Sancar bizzat seçecek.

"Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz"

Bütün ömrünü bilime adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin adına yeni bir burs programı başlatıyoruz. Yüksek lisans, doktora, doktora sonrası süreçlerde bilim tarihi adına çalışma yapacak bilim insanlarımıza destek vereceğiz. Üniversitelerin temel bilimler alanındaki bölümlerine ilginin istediğimiz oranda olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Temel bilimlere ilgiyi arttırmak için her yıl 2 bin 300 lisans öğrencisine başarı bursu veriyoruz. Üniversitelerdeki tematik araştırma merkezlerine büyük çapta yatırımlar yapıyoruz. Ülkemizde bilim denildiğinde ilk akla gelen kurumların başında TÜBA geliyor. 2021 yılında 12 eser basıldı. Bilim Terimleri Sözlüğü de titizlikle üzerinde durduğumuz bir diğer önemli eserdir.

"Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin"

İnovasyonun ve teknolojinin bel kemiği olan bilim, Türkiye'nin siyasi bağımsızlığının da teminatıdır. Türkiye küresel yenilik endeksinde bu yıl 10 basamak birden yükselerek ulaştığı 41. sırayla en büyük artık kaydeden ülke oldu. AB Komisyonu’nun 2021 ilerleme raporunda, inovasyon ekosistemimiz Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları çok ileri düzeyde denilerek takdirle ifade edildi. Buradan bütün dünyaya seslenerek diyorum ki bizi izlemeye devam edin.

Teknolojik bağımsızlığın, siyasi bağımsızlığın teminatı olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz. Ülkelerin gücü artık yüksek teknolojideki etkinlikleriyle ölçülüyor. Savunma sanayinde geldiğimiz nokta bugün bütün dünyanın dilindedir. Türkiye’nin bölgenin geleceğini şekillendiren ülkeler başında geldiği analizleri giderek daha çok paylaşılıyor. Ülkemizi bu noktaya getirmek için çok çalıştık, çok azmettik. Bize dayatılan şartlara yıllarca boyun eğmedik, kendi göbeğimizi kendimiz kesme iradesini gösterdik.

Artık sanayinin tüm sektörlerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri olmak hedefiyle sürekli vites yükselterek yolumuza devam ediyoruz.

Türkiye, Koronavirüs salgınının zorlu ikliminde geçtiğimiz sene olduğu gibi bu seneyi de dünyanın önde gelen ülkelerinden pozitif yönde ayrışarak büyümeyle kapatıyor. İhracatta geçen ay sonu itibariyle yıllık 221 milyar dolar rakamını yakaladık.

"Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır"

Cari fazla vermeye başlayacağımız günler inşallah yakındır. Salgının tetiklediği sıkıntılar küresel piyasalardaki etkisini sürdürüyor. Tedarik zincirlerindeki kırılmalar sebebiyle enflasyon dahil birçok alanda ekonomiler sınanmaya devam ediyor. Global piyasaların bir parçası olan Türkiye ekonomisi de elbette bu sıkıntılı süreçlerin etkisini hissediyor. Biz bu fırtınaya son 19 yılda her alanda güçlendirdiğimiz, üretim kabiliyetini en üst seviyeye çıkardığımız şoklara karşı direncini defalarca test ettiğimiz sağlam bir ekonomiyle girdik. Pusulamız katma değerli üretimdir. Rotamız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyümedir.

"Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisinin içine girmek"

Hedefimiz dünyanın ilk 10 ekonomisinin içine girmektir. Üstelik bu hedefe ulaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız. Ekonomide çizdiğimiz rota ve geliştirdiğimiz araçlarla ülkemizi geçmişte sürekli içine çekildiği kısır döngüden, arasına sıkıştırıldığı istikrarsızlık çarkından, güvensizlik dişlisinden kurtardık.z Ülkemizi 19 yılda nasıl böylesine güçlü bir demokrasi ve kalkınma altyapısına kavuşturduysak bundan sonraki hedeflerimize de aynı şekilde ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz. Bu mücadelede başarıya ulaşmak için teknolojiye ve teknolojinin itici gücü olan bilimin desteğine ihtiyacımız var. Bilimi anaokulu çağındaki çocuklardan başlayarak her yaştaki her uğraştaki tüm insanlarımızın gündeminde ön sıralara çıkartmamız şarttır. Teknofest kuşağını gümbür gümbür büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizi 2053 vizyonuna bilim insanlarımızın gayretlerine ulaştıracağız. "