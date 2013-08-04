'Erdoğan İngiltere Başbakanı olsaydı, 'Gezi'nin ertesi günü istifa ederdi'

Times gazetesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazılan açık mektuba imza atan isimlerden Türk yapımcı Fuad Kavur, Başbakan'ın mektupta imzası bulunanlar için, "ahlaksızlar" eleştirisine "İngiltere'de olsa sonuçlar çok farklı olurdu" sözleriyle yanıt verdi.

Ünlü Hollywood yıldızlarının da imzalarının bulunduğu mektupla ilgili Başbakan Erdoğan'ın, "Bu insanlar fikirlerini satmış ahlaksızlar, bu kişilere de Times gazetesine de dava açılacak" sözlerine Fuad Kavur'dan yanıt geldi.

Radikal'de yer alan habere göre Kavur, bir insanın fikrini kiraya vermesinin bir yerde 'Fikri için para almış olduğu' anlamına geldiğini anlatırken şöyle konuştu:

'Haritada bulamazlar' dedi ama

"Bu bence yanlış bir değerlendirmedir. Bu insanların hiçbiri fakir değil. Bunların arasında Hollywood starları, ayrıca çok ciddi insanlar var. Başbakan, 'Bu insanlara sorsanız Türkiye 'nin yerini haritada gösteremezler' derken, bir yerde bu kişilerin kara cahil olduğunu ima eder. Mektuba imza atanların arasında Andrew Mango da bulunuyor. Mango, bütün hayatını Türkiye tarihini incelemekle geçirdiği gibi ayrıca Atatürk 'ün biyografisini yazan insandır. Fazıl Say da bir müzisyendir ama herhalde Türkiye'nin nerede olduğunu bilir."

Burada olsa çoktan istifa ederdi

Kavur, "Eğer bu olaylar İngiltere’de yaşansa ve Başbakan 5 İngiliz vatandaşının ölümüne neden olsaydı, ertesi gün istifa ederdi. Hatta onun hesabını mahkemede bile sorabilirlerdi. Yüzde 50 oy almış olmak 17. yüzyıldaki bir kral gibi hesapsızca her istediğini yapmak anlamına gelmez. Benim şahsi kanaatim budur" şeklinde konuştu.

Kavur, ilanın parasını kimin ödediğinden çok mektubun içeriğinin önemli olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi. The Times gazetesi 24 Temmuz tarihli sayısında, Başbakan Erdoğan’a hitaben yazılmış ve tam sayfa yayımlanan bir mektuba yer vermişti. Mektubun altında aralarında aktör, aktris, yapımcı ve yönetmenlerin bulunduğu 30 kişinin ismi yer almıştı.

Fuad Kavur kimdir?

Film, opera yönetmeni ve yapımcı olan Fuad Kavur, diplomat bir aileden geliyor. Kavur, 1963 yılında Londra’da dönemin Türk Büyükelçisi amcası Kemal N. Kavur’un yanına gelen Kavur, Londra Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler okudu. Kavur daha sonra Avrupa’daki çok sayıda opera ve tiyatronun yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. 1984 yılında Yaşar Kemal’in İnce Memed filminin yapımcılığını üstlenen Kavur, senaryosunu kendisinin yazdığı ve gelecek yıl Macaristan’da çekilecek Atatürk filmi üzerinde çalışıyor. Bond filmlerinin yapımcısı Anthony Wayne’in yapımcılığını üstlendiği filmde Atatürk’ü aktör Jack Fox canlandıracak.