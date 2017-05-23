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Erdoğan: İngilizlerin acısını paylaşıyoruz

"Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu ifade etmek isterim"

23 Mayıs 2017 14:55

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'nin Manhester kentindeki terör saldırısıyla ilgili "İngilizlerin acısını paylaşıyoruz" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, 59 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili "Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

 

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