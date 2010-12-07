-ERDOĞAN: İNGİLİZ YARGISININ KARARI HAKKINDA YORUM YAPMAM ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, WikiLeaks adlı internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın İngiltere'de gözaltına alınmasına ilişkin olarak, ''Biz sadece olanları izleriz. İngiliz yargısının verdiği bir karar hakkında benim yorum yapmam olmaz, bana düşmez'' dedi. Başbakan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Başbakanlık Merkez Bina'da ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Biz sadece olanları izleriz. İngiliz yargısının verdiği bir karar hakkında benim yorum yapmam olmaz, bana düşmez'' diyen Erdoğan, WikiLeaks belgeleriyle ilgili AK Parti içerisinde oluşturulan komisyonun, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Başbakanlık'ın süreci takip ettiğini ifade etti. Erdoğan, sürecin başında ''eteklerindeki taşlar dökülsün, buna göre bir değerlendirme yaparız'' dediğini anımsatarak, ''Şimdi bu taşlar dökülmeye devam ediyor. Burada herhangi bir adımın atılması gibi bir şey söz konusu değil. Bu süreçte birinci derecede adım atması gereken ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir, çünkü bu Amerika Birleşik Devletleri diplomasisini ciddi manada sıkıntıya sokmuştur. Tabii ki, bize herhangi bir sıkıntı getirecek olursa biz de ona göre önlemlerimizi daha da farklı bir şekilde alırız'' diye konuştu. Erdoğan, bir Pakistanlı gazetecinin, savunma alanında ortak işbirliği yapılacağı konusunda duyumlarının olduğunu belirterek, bu konudaki ayrıntıları sorması üzerine de şu bilgileri verdi: ''Türkiye olarak savunma sanayinde birçok alanda gelişmiş, gelişmekte olan kabiliyetlerimiz var. Bunlar zırhlı taşıyıcılardan tutunuz, özellikle denizdeki hücumbotların yapımına varıncaya kadar, şimdi önümüzde çok daha farklı projeler var. Bunlar da 2013'den itibaren üretime girecek olan ATAK helikopterleri süreci var. Bütün bunlarla Türkiye, savunma sanayinde farklı bir yere doğru geliyor. Savunma sanayinde Türkiye'nin çok ciddi kabiliyetleri var. Zırhlı taşıyıcılarda, özellikle Türkiye ciddi mesafeler aldı. Bunlar, gerek zırhlı insan taşıyıcıları, bunun yanında, diğer insansız hava araçlarında, hücumbotlarda, denizde, birçok alanlarda ürünleri olan, gemi inşaat sanayindeki gücümüz sebebiyle güçlü ülke konumundayız. Fakat 2013'ten itibaren de ATAK helikopterlerini artık seri olarak üretmeye başlayacağız. Böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Bu konuda siparişler alma noktasında ülkelerle belli bir dayanışmanın içerisine, ticari ilişkiler kurmanın içerisine gireceğiz. Olayın aslı budur.'' -''18 ANLAŞMA VE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI''- 2009 yılında Pakistan'ı resmi ziyaretinde imzalanan ''Ortak Siyasi Bildiri'' çerçevesinde oluşturulan Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısının bugün yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''İlişkilerimizde, atamızdan devraldığımız dostluk ve kardeşlik mirasını yepyeni dinamik, içerik ve düzeye ulaştıracağımız yeni bir döneme girdik. Toplamda 18 imzayı anlaşma ve mutabakat olmak üzere atmış bulunuyoruz. Bakanların birbiriyle yaptıkları görüşmelerle şimdi uygulama alanında atacağımız adımlar var. Bu süreci bakanlarımız yakından takip edecekler ve Dışişleri Bakanlığımızın sekreteryasında bu süreç devam edecektir. Türkiye, Pakistan'ın terörizm ve aşırıcılıkla mücadelesini ve demokratikleşme sürecini güçlü bir şekilde desteklemektedir. Sel felaketinin, bu mücadeleyi ve Pakistan'ın demokratikleşme mücadelesini sekteye uğratmaması hem Pakistan hem bölge açısından kritik bir önem arz etmektedir. Kardeş Pakistan halkının esenlik ve huzurunu kendi huzurumuzdan ayrı tutmuyoruz. Bu nedenle de terörle mücadelede Pakistan'a elimizden gelen desteği vermeye hazırız.'' -GİLANİ: ''DOSTLUĞUMUZA YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAK'' Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, Türkiye ile Pakistan arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Türkiye-Pakistan dostluğuna yeni bir boyut kazandıracağını kaydetti. Gilani, şunları söyledi: "Pakistan halkı, Türk halkının Pakistan'da afetzedelere gönderdiği yardımlardan dolayı minnettardır. Başbakan Erdoğan ve eşinin son dönem içinde Pakistan'a göstermiş oldukları dayanışmayı da son derece takdir ediyoruz. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyimiz de eminim ki Pakistan Türkiye dostluğuna yeni bir boyut kazandıracaktır ve yeni zirvelere taşıyacaktır. Görüşmede, Sayın Erdoğan'la birlikte ülkemizdeki sel felaketinden bahsetme fırsatımız oldu ve her ikimiz de Türkiye'den ekiplerin özellikle sağlık ve eğitim alanında Pakistan'a hemen gitmesi konusunda hemfikir olduk. Bu konuda çalışacak yetkili kişileri belirledik. Türkiye tarafından Sayın Başbakan bu görevi üstlenirken, Pakistan tarafından da ekonomi bakanlığı bu görevi üstlenerek hükümetler arasındaki işbirliğini sağlayacaktır."