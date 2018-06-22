Erdoğan, İnce'nin sızdırılan telefon görüşmesi hakkında konuştu: Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin basına sızdırılan telefon görüşmesine ilişkin olarak, "Devletin memuruyla bakıyorsunuz, aman Yarabbi. Nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?" dedi.

Erdoğan, "Bay Muharrem'in terörle ilgili tek bir lafını buldunuz mu. Yok. Aday oldu gitti o partinin cumhurbaşkanı adayını cezaevinde ziyaret etti. O partinin cumhurbaşkanı adayı niye cezaevinde. Başka aday mı bulamadınız. Ne kadar kolay yol" şeklinde konuştu.

İstanbul Kartal'da partililere seslenen Erdoğan, "Suyumuz var mıydı, her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Ya buraları bir ilçe haline getiren biziz. Şu anda CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet?" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Devletin memuruyla bakıyorsunuz, aman yarabbi. nasıl küfürlü konuşmalar. Bunlardan cumhurbaşkanı adayı olur mu?

- Suyumuz var mıydı, her taraf delik deşik miydi? Yollarımız var mıydı? Ya buraları bir ilçe haline getiren biziz. Şu anda CHP zihniyeti burada. Nasıl memnun musunuz? Var mı hizmet?

- Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik ve hizmetlerle yanınızda bulunduk. (Kartal) Buraları bir ilçe haline getiren biziz.

- Parası olan Yavuz Sultan Köprüsü'nden geçer, diğerleri öbüründen geçer.

- Bay Muharrem'in terörle ilgili tek bir lafını buldunuz mu. Yok. Aday oldu gitti o partinin cumhurbaşkanı adayını cezaevinde ziyaret etti. O partinin cumhurbaşkanı adayı niye cezaevinde. Başka aday mı bulamadınız. Ne kadar kolay yol.