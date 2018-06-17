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Erdoğan, İnce için "Üzerimizden reyting sağlayacak" demişti; kimin reytingi daha yüksek?

Reyting sonuçları, yeniden gündeme geldi

17 Haziran 2018 14:36

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik olarak kullandığı "Utanmadan sıkılmadan televizyona davet ediyor. Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız" ifadesi sonrası gündeme, reyting sonuçları geldi. 

Her iki liderin de katıldıkları canlı yayınlardan sonra açıklanan reyting rakamları, İnce'nin izlenme oranının Erdoğan'ın 2-3 katı olduğunu ortaya koyuyor. 

İnce'nin bugüne kadar katıldığı canlı yayınlar günün en çok izlenen programları arasında yer alırken, Erdoğan'ın katıldığı CNN Türk-Kanal D ortak yayının aldığı reyting , bazı dizilerin tekrarı kadar reyting almamıştı. 

 

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