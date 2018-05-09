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BBC Türkçe

Erdoğan-İnce görüşmesi: Yaklaşık 40 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce, Ankara'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

09 Mayıs 2018 22:12

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce, diğer adaylarla bir araya gelme girişimleri çerçevesinde akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İnce, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, birbirlerine başarılar dilediklerini ve sohbet ettiklerini söyledi.

İnce, adaylığı açıklandıktan sonra diğer adaylardan randevu talep edeceğini söylemişti.

Erdoğan da akşam saatlerinde İnce'yi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde kabul etti.

İnce, bugün daha erken saatlerde Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek, burada Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti.

Demirtaş, görüşmenin ardından bir mesaj paylaşarak, İnce'ye teşekkür etti.

Demirtaş, "Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir" dedi.

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