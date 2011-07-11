Erdoğan: İnanıyorum BDP de yemin edecek

T24

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BAŞKENTİ ANKARA'



Başbakan Erdoğan, TBMM'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.''Birazdan CHP'liler yemin edecek, siz katılacak mısınız?'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Meclis'teyim kısmen katılırım, kısmen katılmam'' karşılığını verdi. Erdoğan, ''Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu üzerine ise ''Hayırlı oldu, güzel oldu. Zaten beklentimiz de buydu biliyorsunuz, bunun hep açıklamasını yaptık. 'Çözüm yeri TBMM'dir' dedik. Demek ki aklı selim ile hareket edilirse herşey olur'' diye konuştu.Başbakan Erdoğan, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, ''Ötekileştirildik, bu sürecin dışında tutulduk'' şeklinde açıklamalarının olduğunun anımsatılması üzerine, şunları söyledi:''Kimsenin ötekileştirildiği yok. Onların da yeri burasıdır. Bana göre gecikmeden onlar da kararlarını verip... Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, demokratik parlamenter sistemin merkezi de TBMM'dir. Onların da geleceği yer burasıdır. Bunun dışında yapılanların hepsi, aslında temsil ettikleri milletvekilliği sıfatı ile uyumlu değildir. İnanıyorum ki onlar da en kısa zamanda gelip, burada yeminlerini yapacaklardır.''