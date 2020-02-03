“Erdoğan’ın yaptırdığı köprü ve otoyolların parasının bir kısmı devlet imkânlarıyla yaptırılan köprülere ve otoyollara ödettirilmeye başlandı”

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, bir tarafta yüksek ücreti nedeniyle tercih edilemeyen yollar varken, bir yanda da trafiğin kilitlendiği yolları hatırlattı. Kahveci, "Bir bakıma Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptırdığı köprü ve otoyolların parasının bir kısmı, yine Özal ve Demirel’in devlet imkanları ile yaptırdığı köprülere ve otoyollara ödettirilmeye başlandı." ifadesini kullandı.

Kahveci, "Kamu özel işbirliği kapsamında yapılan yollar o kadar pahalı ki, sıradan vatandaşlar bu yolları kullanamıyor. Şimdi Avrasya Tüneli de daha boşalacak. Buralar zenginlere özel yol haline geldi ve geliyor. Ama onların ödemediği açıkları fakir vatandaşlar vergileri ile ödeyerek kapatacak. Fakirden alıp zenginlere özel yollar-köprüler-tüneller yapıyoruz. Bunu da milli bir dava olarak yine fakirlere satıyoruz. Müthiş bir politik başarı. Millet ise meydanlarda bunları duyunca alkışlıyor. Ödediği vergilerin zenginlerin kullanabildiği yolların-köprülerin açıklarını kapatmasını görmüyor." düşüncesini dile getirdi.

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