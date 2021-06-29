Erdoğan'ın tweetinin altına "Yav he he" yazmıştı; gazetecinin "Erdoğan’a hakaret" davasında, mahkemeden ifade özgürlüğü vurgusu

Gazeteci Cem Bahtiyar, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir paylaşımının altına “Yav he he” yazdığı için “cumhurbaşkanına hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında açılan davadan beraat etti.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre; Bandırma 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına katılan Bahtiyar, yaptığı yorumun suç olmadığını eleştiri olduğunu dile getirerek beraatını istedi. Duruşma savcısı mütalaasında, “Düşünce ve kanaat hürriyeti ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında kaldığı, bahse konu paylaşımın içeriğinde hakaret suçuna vücut verebilecek unsurların bulunmadığı” ifadelerine yer verdi. Mahkeme başkanı ise suç unsurlarının oluşmadığını gerekçe göstererek Bahtiyar’ın beraatına hükmetti.

Bahtiyar, “İçerisinde hiçbir kötü söz içermeyen, hangi tarafa çekerseniz çekin hakaret anlamına getiremeyeceğiniz 3 kelime, suçlamaya delil olarak yazılmıştı. En ufak bir eleştiriye bile tahammülsüz bu kibrin saltanatında, adalet sarayları da ne yazık ki birer yargı noterine dönüşmüş durumda. Normal bir ülkede böyle bir durumda soruşturma dahi açılmazdı” dedi.

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