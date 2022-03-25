Erdoğan'ın torunlarıyla çektirdiği fotoğraf satışa çıktı

Phebus Müzayede Evi, Ara Güler imzalı fotoğrafları satışa çıkardı. Seçki içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla olan fotoğrafı da yer alıyor.

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz’ın yazısında yer alan bilgilere göre, satışa çıkan fotoğrafların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı da yer alıyor. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.

Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Çekimler Ara Güler’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda gerçekleşmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur’un fotoğraflarını çekmişti.