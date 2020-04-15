Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Yeni infaz yasası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u kabul etti.

13 Nisan'da AKP ve MHP'nin oyları ile kabul edilen, düşünce suçlarını kapsam dışı bırakan, onlar hariç pek çok kişinin tahliyesini sağlayan yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından tahliyelere başlanması bekleniyor.

Meclis’e sevk edildiği günden bu yana düşünce suçlularını bütünüyle kapsam dışında bırakması, tutukluları kapsamaması, kişiye karşı işlenen suçlarla ilgili af niteliğinde düzenlemeler içerdiği için eleştirilen yasayla yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini sağlayacak.

İnfaz süresini yarıya indiren düzenlemeyle, 6 yıla kadar suç işlemiş kişiler, tahliye imkanı bulacak. Açık cezaevlerinde bulunanların neredeyse tamamı da cezalarını tamamlamış olacak. Tamamlamayanlar da Koronavirüs gerekçesiyle evlerine izne gönderilecek. Kapalı cezaevlerinde bulunan, ağır suçlar işlemiş mahkumlar ise açık cezaevlerinde işlerin yapılması gerekçesiyle boşalan açık cezaevlerine nakledilecek. Düşünce suçluları bu imkandan da mahrum olacak.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, infaz düzenlemesine ilişkin, "Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" açıklamasını yapmıştı.

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