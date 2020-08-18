Erdoğan'ın oğlunun ortağı olduğu şirket sermayesini 5.3 milyon liraya yükseltti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan’ın ortağı olduğu MB Denizcilik 2 milyon 650 bin liralık sermaye artırımına giderek, sermayesini 5 milyon 300 bin liraya çıkardı. Burak Erdoğan sermayenin 4 milyon 420 bin lirasına sahipken, ortağının payı 1 milyon 60 bin lira oldu.

Ayrıca şirketin gemi sayısı da 10’a yükseldi. Şirket 2007’de kurulduğunda toplam sermayesi 50 bin liraydı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, MB Denizcilik'in sermaye arttırımı ve gemi sayısındaki yükselişle ilgili haberi paylaşarak, "Erişim engeli gelmeden okuyun, okutun" dedi. Twitter hesabından gelişmeyle ilgili haberi alıntılayan Özkan, "Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın ortak olduğu şirket 50 bin lirayla kurulmuştu. Sermayesini 5 milyon 300 bin liraya çıkaran şirketin 'gemicik' sayısı da 10'a yükseldi." dediği paylaşımında "Erişim engeli gelmeden okuyun, okutun..." diye yazdı.

ANKA'nın haberine göre, Erdoğan’ın armatör oğlu Ahmet Burak Erdoğan, 6 Şubat 2007 tarihinde 2 milyon 350 bin dolara aldığı Safran 1 gemisiyle gündeme gelmişti. Oğlunun gemi almasıyla ilgili gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı, Başbakan olduğu dönemde “Gemi var gemicik var” yanıt vermişti. Erdoğan’ın bu sözünden sonra oğlu Burak Erdoğan’ın aldığı gemileri dikkatleri çekmeyi sürdürdü.

1991 yılında Gemyat Tersanesi'nde inşa edilen, 96 metre boyunda, 14 metre genişliğinde 4 bin 495 DWT taşıma kapasitesine sahip M/V SAFRAN-1 isimli genel kargo gemisi, 1 milyon 100 bin dolara Fahri Göncü'nün sahibi olduğu FG Denizcilik Şirketi'ne satılmıştı.

Semaye artı, Burak Eroğan'ın payı da yükseldi

Burak Erdoğan ve Mecit Mert Çetinkaya’nın ortağı olduğu MB Denizcilik en son 18 Şubat tarihinde sermaye artırımına gitti. Şirket 2 milyon 650 bin lira olan sermayesini 5 milyon 300 bin liraya çıkardı. Burak Erdoğan sermayenin 4 milyon 420 bin lirasına sahipken, ortağının payı 1 milyon 60 bin lira oldu. Şirket 2007’de kurulduğu ve toplam sermayesi 50 bin liraydı. Şirket ayrıca İstanbul Üsküdar’da bir şube açtı.

Gemi sayısı 10'a yükseldi

MB Denizcilik’in adresinde Manta Denizcilik bulunuyor. Şirketin sitesinde 3 Mart 2020’de gemi sayısının 10’a yükseldiği “Hong Kong’ da Manta Asli (Ex. Frieda Selmer - 56K Bulk Carrier) gemisini teslim alıp 10.gemi olarak filomuza kattığımızı duyurmaktan mutluluk duyarız” diye açıklanıyor.

Sitede sadece 9 geminin tanıtımı yapılıyor ve fotoğrafı bulunuyor.