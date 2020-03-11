Erdoğan’ın 'Nazi' benzetmesinden Yunanistan da nasibini aldı!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Yunanistan’ın sınırdaki sığınmacı ve mültecilere yaptığı sert müdahaleleri “Nazi işkenceleri” ile kıyasladı.

Batı ülkelerinde birine “Nazi” demek, çoğunlukla ağza alınabilecek en büyük hakaretlerden biri kabul edilmesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün olduğu gibi geçmişte de bazı ülkelerin hükümetlerini Nazilerle kıyaslamaktan kaçınmadı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, geçmişte yaptığı bazı ‘Nazi’ benzetmeleri şu şekilde...

“Nazilere taş çıkartan yöntemlerle”

Erdoğan, 2018 yılında İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yaptığı muameleye sert tepki göstermişti. 18 Mayıs 2018’de İstanbul’daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı’nda, “İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kamplarında her türlü işkenceye uğrayan insanların çocukları maalesef bugün adeta Nazilere taş çıkartan yöntemlerle masum Filistinlilere saldırıyor” dedi.

“Nazi kalıntısı”

Anayasa Referandumu’na giden süreçte Hollanda’ya miting yapmaya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan’ın uçağına iniş izni verilmemişti. Daha sonra Sayan, karayoluyla Almanya’dan Hollanda’ya geçmiş ve sınır dışı edilmişti. Bu gelişmelerin ardından 11 Mart 2017’de Bağcılar’da bir açılış törenine katılan Erdoğan, Hollanda’ya “Nazi kalıntısı” ve “faşist” demişti. Hollanda, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından işgal edilmişti.

“Geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil”

Erdoğan, aynı süreçte Almanya’nın referandum mitinglerini yasaklamasına tepki göstererek, "Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" demişti.

Erdoğan’ın 4 ülkeye yaptığı Nazi açıklaması da dünyanın önde gelen gazeteleri ve haber ajansları tarafından öne çıkarıldı. Ülkelerin en yetkili makamları ve isimleri kararlara sert bir şekilde tepki gösterdi.

Naziler 6 milyon insanı katletti

Naziler, Almanya’da iktidarda bulunduğu süreçte, modern tarihinin en büyük insanlık ve savaş suçlarını işledi. Nazi rejimi tarafından yapılan Yahudi soykırımında yaklaşık 6 milyon yahudi, azınlık mensubu, engelli ve homoseksüel insanlar sistematik bir biçimde acımasızca öldürüldü. Faşist diktatör Adolf Hitler’in bakanlarıyla organize ettikleri sistemler, Nazi rejiminin “uygun” görmediği herkesi hedef aldı. Toplama kamplarına götürülen insanlar aç bırakıldı, küçük düşürüldü, işkence gördü ve aile fertleriyle ayrıldı. Bu kamplarda insanlar işkence görerek, vurularak, fırınlarda yakılarak ve gaz odalarına sokularak öldürüldü. Yüz binlerce insan açlıktan veya hastalıktan kampta can verdi. Nazilerin yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmadı. Nazi Almanyası, İkinci Dünya Savaşı boyunca onlarca ülkeyi işgal etti, işgal ettiği ülkelerde sayısız savaş suçu işledi.