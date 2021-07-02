Erdoğan'ın muhalefet için "tehdit sallıyorlar" dediği Deutsche Bank'tan açıklama: Türkiye'den bize talep gelmedi

Türkiye'de Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar sürerken Alman Bankası Deutsche Bank, kendilerine projenin finansmanı ile ilgili bir talep gelmediğini ifade etti.

euronews Türkçe'nin, söz konusu projede adı geçmesi sebebiyle sorduğu soruyu yanıtlayan Deutsche Bank yetkilisi, proje finansmanlarıyla ilgili konuları konuşmadıklarını, ancak Deutsche Bank olarak kendilerine ya da kendilerine bağlı finans kuruluşlarına Türkiye'den projenin finansmanı konusunda bir talep gelmediğini aktardı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü partisinin grup toplantısında, "Eğer kredi verecek olursanız, bunları ödemeyiz. Deutsche Bank'a tehdit sallıyorlar. 'Ödemeyi kesinlikle yapmayız.' Daha şimdiden... Devlet nedir, devlet yönetmek nedir, bunlardan haberleri bile yok" dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Deutsche Bank'a yönelik Almanca bir tweet atarak, "Ulusumun çıkarlarına ve dünya iklim politikasına ters düşen Kanal İstanbul projesine fon sağlayacak kuruluşlara Hazine'den ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca projenin doğamıza vereceği zararlar için tazminat isteyeceğiz" ifadelerini kullandı.