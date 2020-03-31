Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na kim ne kadar bağışladı?

5 milyon TL +
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir: 10 milyon TL
Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL
Fenerbahçe Spor Kulübü: 5 milyon TL
İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL
Tosyalı Holding: 5 milyon TL
Boyner: 3 milyon TL
100 binTL +
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 500 bin TL
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL’lik ziynet eşyası)
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: 132 bin TL (6 maaş)
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)
İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)
50 bin TL +
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: 82 bin 500 TL (5 maaş)
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili: 75 bin TL (3 maaş)
AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın: 75 bin TL (3 maaş)
AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)
10 bin TL +
İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)
İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubu: 46 bin TL
Haluk Levent: 30 bin TL
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)