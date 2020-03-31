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Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na kim ne kadar bağışladı?

31 Mart 2020 12:06

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde neredeyse tüm dünyada 37 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de ardı ardına yeni önlem ve tedbirler alınıyor. Binlerce insan salgın nedeniyle evlerine kapanırken, ekonomide de kriz yaşanıyor. Pek çok vatandaş bu sürede işinden olurken pek çoğu da ücretsiz izine çıkarıldığı için ekonomik sıkıntı çekiyor. Bu gelişmelerin ışında dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen millete hitap konuşmasında yeni bir kampanya başlatıldığı öğrenildi. Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için bir hesap numarası açıklanarak bağışta bulunulması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyayı 568 bin 750 TL'ye tekabül eden 7 aylık maaşını bağışlayarak başlatmıştı. Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na katılan bazı kişi ve kurumlar şöyle:

5 milyon TL +

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir: 10 milyon TL

Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL

Fenerbahçe Spor Kulübü: 5 milyon TL

İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL

Tosyalı Holding: 5 milyon TL

Boyner: 3 milyon TL

100 binTL +

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 500 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL’lik ziynet eşyası)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: 132 bin TL (6 maaş)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)

50 bin TL +

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: 82 bin 500 TL (5 maaş)

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili: 75 bin TL (3 maaş)

AKP İstanbul Milletvekili Sare Aydın: 75 bin TL (3 maaş)

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)

10 bin TL +

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)

İzmir Büyükşehir Belediyesi AKP Meclis Grubu: 46 bin TL

Haluk Levent: 30 bin TL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)

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