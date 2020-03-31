Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na kim ne kadar bağışladı?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak birkaç ay içinde neredeyse tüm dünyada 37 binden fazla insanın ölümüne sebep olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'de ardı ardına yeni önlem ve tedbirler alınıyor. Binlerce insan salgın nedeniyle evlerine kapanırken, ekonomide de kriz yaşanıyor. Pek çok vatandaş bu sürede işinden olurken pek çoğu da ücretsiz izine çıkarıldığı için ekonomik sıkıntı çekiyor. Bu gelişmelerin ışında dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merakla beklenen millete hitap konuşmasında yeni bir kampanya başlatıldığı öğrenildi. Koronavirüs'le mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için bir hesap numarası açıklanarak bağışta bulunulması istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kampanyayı 568 bin 750 TL'ye tekabül eden 7 aylık maaşını bağışlayarak başlatmıştı. Erdoğan'ın, "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası‘na katılan bazı kişi ve kurumlar şöyle: