Erdoğan'ın "Millet açsa siz doyurun" sözüne Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Aradan çekilin, tüm açları doyuralım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik "Millet açsa siz doyurun" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Çekilin aradan Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin aradan Türkiye'de her kuruşun hesabını veren bir Millet ittifakı iktidar olacak" dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Batıkent Murat Karayalçın Meydanı'nın açılış programına katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın grup toplantısında kullandığı, "Millet açsa onları da siz doyuruverin" sözlerine değinerek, "Bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacak. Yardımlar konusunda da belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Olağan üstü çalışıyorlar. Diyorlar ya "aç varsa siz doyurun'. Çekilin yoldan Türkiye'deki bütün açları doyuracağız" dedi.

"Çekilin aradan Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Çekilin aradan Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Çekilin aradan Türkiye'de her kuruşun hesabını veren bir Millet ittifakı iktidar olacak. Biz bunları biliyoruz, yapacağız. Eğer belediye başkanlarımız bütün engellemelere rağmen, bir tarih yazıyorlar ise halkın iktidarı olduğunda o tarihin çok daha görkemli bir şekilde ortaya konacağını onlar da çok iyi biliyor. Biz yapacağız, güzel şeyler yapacağız. Birlikte, dostlarımızla birlikte yapacağız. Bir tarih yazacağız. Siyasete ahlakı getireceğiz."

"Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi" iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var" ifadelerini da hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Eğer bugün 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir İçişleri Bakanı kalkıp konuşma yapar, bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para alıyor der ve bu ülkenin en önemli koltuğunda bir numaralı koltuğunda oturan kişi hiç sesini çıkarmazsa o da bu işe ortaktır demektir" ifadelerini kullandı.

"Aynı olayın bir CHP'li için söylenmesi durumunda Türkiye'de kıyamet kopardı" diyen Kılıçdaroğlu, "Hepimiz kim suçlu yakalamaya çalışırdık. Üstünü örtmeye değil, hesabını sorardık. Üstünü örtüyorlar, örtemeyecekler. Bunu sakın ola ki unutmayın" dedi.