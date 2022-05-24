Erdoğan'ın 'Miçotakis çıkışı' Atina'da şaşkınlık yarattı: Tüm köprüleri yakıyor

"Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle görüşme yapmayı asla da kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını kendisi düşünsün. Kimlerle görüşecekse, kimlere nerede nasıl üsler kurduracaksa kurdursun. Biz bize yeteriz, kendimize yeteriz. F-16'lar konusunda da herhalde ABD Miçotakis'in ağzına bakarak karar vermeyecektir."

Yunanistan: Polemiğe girmeyeceğiz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias bugün bir radyo programında Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Dendias, "Erdoğan'a aynı dilde yanıt vermek veya polemiğe girmek için bir neden yok" dedi.

Nikos Dendias, Miçotakis'in ABD Kongresi'ndeki konuşmasında bilinen Yunan görüşlerinin dışında bir şey söylemediğini, bu nedenle Türkiye'nin tepkisini anlamadığını söyledi:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tutumunu izah etme sürecine girmeyeceğiz, ancak sayın Erdoğan'a tüm liderlere yakışır şekilde saygıyla atıfta bulunmaya devam edeceğiz.

Gerginlik istemiyoruz, karşı tarafın dayatacağı şekilde tepki vermiyoruz. Kendi pozisyonlarımız var. Bu tuzağa düşmeyeceğiz. Ancak böyle bir hakaret ortamında diyalog zor. Hava ihlalleri sürdükçe diyalog kurulması da zor. Gerginliklerin yatışmasını bekliyorduk ama bu beklentilerimiz karşılıksız kaldı. Biz, uluslararası hukuku savunacağız ve müttefiklerimize Yunanistan'ın tehdit altında olduğunu göstermeye devam edeceğiz."

Yunanistan'da hükümet çevreleri, Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik şikayetlerini niçin dile getirdiği sorusuna "Başbakan henüz iki gün önce Türk savaş uçaklarının Ege'deki yerleşik Yunan adaları üzerinden sayısızca alçak uçuş yapmasına içerledi" yanıtını verdi.