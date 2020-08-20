Erdoğan'ın merakla beklenen 'müjde' açıklamasının ayrıntıları belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın açıklayacağını söylediği 'müjde'yi cuma namazı sonrasında saat 15.00'te düzenlenecek özel bir program çerçevesinde İstanbul'da duyuracağı öğrenildi.

Erdoğan, Ankara'daki açılış töreninde yarını kast ederek önemli bir müjde vereceğini söylemiş, herkes müjdenin ne olduğunu merak ederken, sosyal medya 'Petrol ve doğal gaz bulundu' iddialarıyla çalkalanmaya başlamıştı.

Erdoğan'ın bu akşam itibarıyla İstanbul'a gideceğini belirtilirken, 'müjde'nin cuma namazı sonrası saat 15.00'te düzenlenecek özel bir program ile açıklanacağı öğrenildi.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti

Bloomberg, Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'nin Karadeniz'de büyük olasılıkla doğalgaz olan bir enerji kaynağı keşfettiğini duyurmuştu.

Konuyla doğrudan ilgilenen iki yetkiliye dayandırılan habere göre, Erdoğan'ın cuma günü 'yeni bir çağ başlatacağını' söylediği haberin Karadeniz'de keşfedilen ve büyük ihtimalle doğalgaz olduğu belirtilen bir enerji kaynağı olduğu belirtilmişti.