Erdoğan'ın kuzeninden Melih Gökçek tepkisi: Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni gazeteci Cengiz Er, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in Azerbaycan-Ermenistan gerilimi üzerinden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yönelik, "Canan bir organizasyon düşünüyor musun? Senin gibilerin kanı kesinlikle uyum sağlar" sözlerine tepki gösterdi. Er, "Bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım" dedi.

Twitter hesabından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Gökçek, Ermenistan'ın kan bağışı çağrısı yaptığını belirtip Kaftancıoğlu'na yönelik "Canan bir organizasyon düşünüyor musun? Senin gibilerin kanı kesinlikle uyum sağlar" diye yazmıştı.

Er, Gökçek'in bu paylaşımına kişisel sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Cengiz Er, "Yaşını başını almış, güvenilmez biri olduğu ve pis işlere bulaştığı iddiaları yüzünden evden kovulmuş bu adamın kime çalıştığını artık çözmemiz lazım. Bu tür bayağı paylaşımlara karşı mahalle medyasının yaptığı gibi susmak değil karşı durmalıyız. Korkmayın" diye yazdı.