Erdoğan'ın kolonyasını 'öğretmenler dağıtacak' iddiası

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla maske ve kolonya dağıtımı yapılıyor. Dağıtılan paketlerin üzerinde “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hediyesidir” ifadesi yer alıyor. Paketler ilk dağıtıldığında bu nedenle büyük tepki toplamıştı. Bağımsız Kocaeli’nin haberine göre, İzmit’te görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının bulunduğu gruplara, maske ve kolonya dağıtımıyla ilgili İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bir mesaj geldi.

İzmit Kaymakamlığı talimatıyla gönderildiği iddia edilen mesaja göre Erdoğan’ın söz konusu ‘hediyelerini’ MEB’de görev yapan öğretmenler dağıtacak. Müdürler öğretmenlerle ilgili planlamayı yapacak, hediye paketleri 28 Haziran Ortaokulu’ndan alınacak. Konuyla ilgili mesajda şu ifadeler yer aldı:

“İyi akşamlar arkadaşlar, Yarın Kaymakam bey bizden önemli bir görev bekliyor. Öğretmen sayımızı düşündüğümüzde bizim için kolay bir iş. Onay yazısı yarın gelecek.

Akşamdan hazırlık yapmanız için bilgilendirme yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın hediyesi olan küçük poşetler tüm 65 yaş üstü büyüklerimize ulaştırılacak.

– Dağıtım okul müdürlerimizin planlamasıyla öğretmenlerimiz tarafından yapılacaktır.

– Dağıtım yapılacak kişilerin adresleri okullarımızın çevresi olarak belirlenmiştir.

– Yarın sabaha kadar size dağıtım yapılacak kişi ve adres bilgileri gönderilecek.

– Ek’te her okula düşen dağıtılacak kişi sayısını bildireceğim. Okulunuza düşen kişi sayısına göre öğretmen planlamanızı akşamdan yapıp yeterli sayıda öğretmeni bilgilendiriniz.

– Dağıtımlar yarın sabah başlayıp akşama bitirilecektir.

– Okul idarecilerimiz dağıtılacak poşetleri yarın sabah 09:30’dan itibaren 28 Haziran Ortaokulundan teslim alacaktır.

Verilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğimizden şüphem yok. Selamlar.."



Eğitim-Sen: Kabul etmiyoruz

Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Suphi Yıldırım karar itiraz edeceklerini söyledi. Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Biz yürütmede bir karar aldık. Bize yazılı bir şey tebliğ edilmediği sürece biz okullara gitmeyeceğiz. Onay çıkarsa, tebliğ edilirse bu defa biz itiraz dilekçemizi vereceğiz. Bu devletin kendisiyle ilgili bir yardım değil. Bizim vergilerimizle Recep Tayyip Erdoğan’ın adıyla yapılan bir yardım. Bizim cumhurbaşkanımız böyle bir şey istese yaparız. Ama AKP’nin Genel Başkanı kendi siyasi propagandasını yapıyor. Paketlerin üzerinde cumhurbaşkanlığının armağanıdır yazmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın armağanıdır yazıyor. Türkiye’de başka bir kentte böyle bir dağıtım söz konusu değil. Bu Kocaeli Valiliği’nin yaptığı bir şeydir. Kabul etmiyor, doğru bulmuyoruz.”