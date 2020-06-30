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Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu

30 Haziran 2020 01:14

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu. 

Sık sık 'en az 3 çocuk' yapılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."

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