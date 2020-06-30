Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'la evli olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Sık sık 'en az 3 çocuk' yapılması gerektiğine vurgu yapan Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz."