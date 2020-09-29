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Erdoğan'ın katılacağı Meclis açılışı için AKP'li vekillere Koronavirüs testi zorunluluğu

29 Eylül 2020 11:54

TBMM AKP Grubu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı perşembe günkü 4. Yasama Yılı açılışına katılmak için milletvekillerine Covid-19 testi yaptırmalarını şart koştu.

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Naci Bostancıyasama yılıaçılışerdoğantest zorunluluğu
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