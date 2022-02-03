Erdoğan'ın Kaftancıoğlu hakkında açtığı tazminat talebi reddedildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı tazminat talebi reddedildi.

Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu "DHKP-C militanı" olmakla suçlamıştı. Kaftancıoğlu ise Erdoğan'a verdiği yazılı yanıtta "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, Kaftancıoğlu hakkında 'Kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle açtığı 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada tazminat talebi mahkeme tarafından reddedildi.