T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın Kaftancıoğlu hakkında açtığı tazminat talebi reddedildi

Kaftancıoğlu, kendisi için "DHKP-C militanı" diyen Erdoğan için "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadesini kullanmıştı

03 Şubat 2022 19:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında açtığı tazminat talebi reddedildi.

Erdoğan, 2021 yılında yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu "DHKP-C militanı" olmakla suçlamıştı. Kaftancıoğlu ise Erdoğan'a verdiği yazılı yanıtta "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat" ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, Kaftancıoğlu hakkında 'Kişilik haklarını zedelediği' gerekçesiyle açtığı 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

Bugün İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada tazminat talebi mahkeme tarafından reddedildi.

erdoğankaftancıoğlucanantayyiptazminatdava
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24