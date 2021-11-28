Erdoğan'ın İŞKUR'a atadığı isim çift maaş alacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Sermayeli Kuruluş Ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erkan Tek'i İŞKUR Yönetim Kurulu'na atadı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile atama kararları yayımlandı. Önemli yönetim kurulu üyeliklerine atananların kamuda halihazırda yöneticilik yaptıkları ortaya çıktı.

Birgün'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ataması yapılan ilk isim, Kutluhan Taşkın oldu. 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı olarak atanan Taşkın, önceki gün gece yarısı atama kararıyla da Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne de getirildi. Böylece Taşkın’ın görev sayısı ikiye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Sermayeli Kuruluş Ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görev yapan Erkan Tek ise İŞKUR Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.

Eski milletvekili de atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Kamu Sermayeli Kuruluş Ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Feyza İleri de çift maaşa kavuşan bir diğer isim oldu. Feyza İleri, bundan böyle mevcut görevinin yanı sıra Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Yönetim Kurulu Üyesi olacak.

TBMM 23’üncü Dönem AKP Milletvekili Nuri Uslu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

Diğer atamalar

Erdoğan’ın gece yarısı gerçekleştirdiği diğer atamalar ise şunlardan oluştu:

-Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Hazine Kontrolörlüğüne Harun Gürer atandı.

-Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sezai Aydın atandı.

-Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yasin Kalem atandı.

-Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Koç ve Ömer Karademir atandı. Öte yandan İŞKUR Yönetim Kurulu’nun ayda en az dört kez toplanma zorunluluğu var. Çift görevli yönetim kurulu üyelerine her toplantıdan sonra ilave aylık ücret ödeniyor.