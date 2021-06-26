Erdoğan'ın imzasıyla 6 ayda 50'ye yakın fakülte kuruldu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 49 farklı üniversitede 50'ye yakın fakülte kurdu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası ile 8 üniversitede 10 yeni fakülte daha kuruldu. 1 Ocak’tan itibaren yayımlanan 6 farklı karar sonucu 49 farklı üniversitede kurulan toplam fakülte sayısı 50’yi bulurken bu fakültelerden 19’unu, niteliği tartışmalı hale gelen diş hekimliği, tıp, iletişim, eczacılık ve hukuk fakülteleri oluşturdu. Bu süreçte, 27 farklı üniversitede toplam 8 fakülte kapatıldı.

Erdoğan’ın imzası ile dün kurulan fakülteler ve kurulduları üniversiteler şöyle: "Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ne bağlı Diş Hekimliği Fakültesi. Fenerbahçe Üniversitesi’ne bağlı Eczacılık Fakültesi. Bayburt Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi. Bingöl Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi. Işık Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi. İstinye Üniversitesi’ne bağlı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi."

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; aynı karar ile 6 üniversitede 9 fakülte/yüksekokul kapatılırken, Işık Üniversitesi’ne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi adı altında birleştirildi.



İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Arnavutluk Cumhuriyeti’nde akademik birim kurulması da kararlaştırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan bir diğer karar ile de Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu’nun adı, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi.

Kurulan fakültelerin 19'u hukuk, diş hekimliği, iletişim, tıp ve eczacılık

Son karar ile birlikte 1 Ocak’tan itibaren Resmi Gazete’de, fakülte/enstitü/yüksekokul kurulmasına ilişkin toplam 6 karar yayımlanmış oldu. Bu kararlar ile yaklaşık 6 ayda, 49 farklı üniversitede toplam 50 fakülte, 13 enstitü ve 3 yüksekokul kuruldu.



27 farklı üniversitede ise 8 fakülte, 20 enstitü ve 14 yüksekokul kapatıldı. Kurulan fakültelerden 19’u, kontrolsüz açılan fakülteler nedeniyle niteliği de tartışmalı hale gelen diş hekimliği, tıp, iletişim, eczacılık ve hukuk fakültelerinden oluştu. Buna göre, yaklaşık 6 ayda toplam 6 diş hekimliği, 4 tıp, 2 iletişim, 2 eczacılık ve 5 hukuk fakültesi kuruldu.