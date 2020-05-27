Erdoğan'ın hedef gösterdiği CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleriyle yaşadığı tartışma sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan, AKP’lilerin hedef göstermesi ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün korumasının silah çektiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çanakkale 1915 Köprüsü Kule Tamamlama Töreni'nde yaptığı konuşmada hedef göstermesinden sonra serbest bırakılmasına rağmen tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolu Başkanı Eren Yıldırım'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.