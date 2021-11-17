Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsraillilerin yazışmaları Google Translate ile tespit edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evini fotoğrafını çeken ve bunları bazı diğer bilgilerle birlikte bir WhatsApp grubunda paylaşan İsrailli çifti, kulenin görevlileri Google Translate ile yakaladı.

Independent Türkçe'nin haberine göre Çamlıca'daki radyo kulesine çıkarak fotoğraf çekmeye başlayan İsrail vatandaşı Mody ve Natali Oknin'in fotoğraf çekmek için kullandıkları telefonun 'zoom'unu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evine doğru ayarladı ve evin fotoğraflarını çekti. Bunu ilk kulenin güvenlik görevlileri fark etti ve İsraillileri izlemeye aldı.

Erdoğan'ın İstanbul'daki evinin fotoğraflarını çeken ve sonrasında casusluk suçlamasıyla tutuklanan İsrail vatandaşı 2 kişinin nasıl yakalandığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Evin fotoğrafı ve güvenlik bilgileri de iletildi

İsraillilerin, evin fotoğrafını çember içine alarak bir WhatsApp grubuyla paylaşması üzerine olaya müdahale eden güvenlik görevlileri fotoğraf çekmekte kullanılan cep telefonunu alarak görselleri kontrol etmeye başladı.

Fotoğraf galerisinden silindiği anlaşılan fotoğrafın WhatsApp grubunda paylaşıldığı da güvenlik görevlileri tarafından anlaşıldı.

İbranice yazılar Google Translate ile çevrildi, emniyete haber verildi

Grupta yer alan İbranice yazıları online bir çeviri programı yardımıyla Türkçeye çeviren görevliler, 3 üyeden oluşan "Aile" ismindeki grupla sadece fotoğrafın paylaşılmadığını gördü.

İsrailliler, söz konusu grupta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin önündeki güvenlik durumu ve kaç polisin beklediği gibi bilgileri de iletmişti.

İsrailli çiftin yanında bir de Türk vatandaşı vardı. İsmi İhsan olduğu öğrenilen kişi kulede görevlilere, 15 yıl boyunca İsrail'de kaçak olarak çalıştığını, daha sonra Türkiye'ye geldiğini ve tercümanlık yaptığını söyledi.

Emniyet ve MİT 4 dakika sonra geldi

Görevlilerin durumu emniyete bildirmesinden sonra Milli İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 4 dakika sonra kuleye geldi ve üç kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler casusluk suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsraillilerin avukatı, ülkede yayın yapan Haaretz gazetesine açıklama yaparak, müvekkillerinin tek suçunun turistik bir gezi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinin fotoğraflarını çekmek olduğunu söyledi. İsrailli yetkililer de vatandaşlarının casus olduğu iddiasını reddediyor.

Dün İsrail Dışişleri'nden bir heyet tutuklu Oknin çiftiyle görüştü.