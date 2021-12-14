Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP milletvekili Aydın Ünal, "Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal, ekonomik krizle ilgili olarak eski Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı “sorumlu” tuttu.

Aydın Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emekle, alınteriyle, mücadeleyle güzel bir noktaya gelmiş Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu. Tahribat sadece ekonomide değil. Asırlar boyunca fedakâr yüreklerin büyüttüğü dava, hareket, umut da ağır yara aldı. Yazıklar olsun!"