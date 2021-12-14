T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu

"Tahribat sadece ekonomide değil, fedakâr yüreklerin büyüttüğü dava da ağır yara aldı"

14 Aralık 2021 16:29

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AKP milletvekili Aydın Ünal, "Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu" dedi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı  Ünal, ekonomik krizle ilgili olarak eski Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı “sorumlu” tuttu.

Aydın Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Emekle, alınteriyle, mücadeleyle güzel bir noktaya gelmiş Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu. Tahribat sadece ekonomide değil. Asırlar boyunca fedakâr yüreklerin büyüttüğü dava, hareket, umut da ağır yara aldı. Yazıklar olsun!" 

 

 

aydın ünaldamatekonomi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24