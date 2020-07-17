Erdoğan’ın eski danışmanı Beki: Perinçek eş başkanlık da ister

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için, "Eş başkanlık da ister. Niye istemesin? İki kere TV'ye çıkanın başı dönüyor, şöhret budalası kesiliyor. Yok mu öyle, hızını alamayıp cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ne oldum delisi!" yorumunu yaptı.

Beki, "Yine insaflı konuşmuş Perinçek. 'İktidara koltuk değneği olmayız, biz ancak ortak oluruz, o da anlaşırsak' kabilinden söylenmiş.Dokuz körün bir değneği derler. Dokuz ekranın bir vazgeçilmezi o da. Yeri doldurulamazmış gibi paylaşamıyorlar. Fakat ekranlarda yere göğe sığdıramadığı iktidarı, YouTube'da Orhan Sarıkaya'nın programında yerden yere vurmasın mı! Ona şaşırıyorlar. Ekonomiyle ilgili fena atıp tutmuş. İşsizliğin patladığını, Türkiye'nin iflas noktasına geldiğini bildirmiş. Çare olarak kendisini ve Vatan Partisi'ni işaret ettiğini de tahmin edersiniz. Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse kabul edip etmeyeceği sorulmuş. Onda bile naza çekiyor. Desteğine biçtiği kıymet büyük. Ucuza gitmeye hiç niyeti yok." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Yardımcılıkla kandıramazsınız' kaprisi yapan şu özgüvene hayran olmaz mısınız" diyerek Perinçek'in "Biz destekçi olmayız ama Türkiye'yi yönetmekte sorumlulukları paylaşırız. Biz Türkiye'yi yönetmek için kurulmuş bir partiyiz ve şimdi Türkiye artık bu şekilde devam edemeyeceği bir noktaya geldi. Böyle gitmez. Vatan Partisi'nin katıldığı hükümetlerle Türkiye buradan çıkabilir. O bakımdan biz böyle 'sizi destekleyelim' falan diye bir anlaşmaya gitmeyiz. Ama beraber Türkiye’yi yönetmeyi kabul ediyorsanız, biz varız. Sırf biz omuzlarımızda taşıyacağız, arkadan destekleyeceğiz falan biz bunlara yokuz, beraber Türkiye'yi yönetiriz." sözlerine köşesinde yer verdi.

Beki, "İktidara girme ihtimaline bile eli buradan açan Perinçek, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı fikriyle havaya uçmaz mı! Ayakları kesilmiş haliyle yerden. Yok ama hemen öyle göbek atarak koşmak, ağırdan satacak elbet. Şu şartı koşuyor: 'Bizim partiden şu veya bu kimsenin şu veya bu görevi alması değil. Beraber ortak program olduğu zaman beraber yönetiriz...'Bindelik oy oranlarına bakıp 'hangi hakla, ne cüretle' demeyin. Perinçek, bugün ekranların kapışılamayan gözde konuğu. Bu kadar yüz verir şımartırsanız kim çıkmaz tepenize!" görüşünü savundu.

Beki, "Makaraya alıyorlar. Burnu Kafdağı'ndaymış, yardımcılığı beğenmiyorsa bu gidişle yakında eşbaşkanlık bile istemeye kalkarmış vesair...Tabii ki kendini Kafdağı'nda görecek. Perinçek'in kabahati mi? Havaya girene değil, asıl havaya kimin soktuğuna bakın siz!" değerlendirmesinde bulundu.

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