Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Meclis’ten geçen, halkın onayladığı Anayasa’ya uyduğu için kabahat AYM’de mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Anayasa Mahkemesi üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin olarak, "Meclis’ten geçen, halkın onayladığı Anayasa’ya uyduğu için kabahat AYM’de mi? Uymaması mı gerekiyordu, ne bekleniyor?" diye sordu.

Beki, "Asıl uymazsa Anayasa’yı ihlal suçu işlemiş, darbeye teşebbüs etmiş olmaz mı?TCK 309’da, Anayasa’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya ya da fiilen uygulanmasını engellemeye teşebbüs, Anayasa’yı ihlal suçu olarak tanımlanıyor. Gerçi 'cebir ve şiddet kullanma' şartı var. Fakat bunun illa gerekmediğini, kimi darbecilikten yargılamalarda bu şartın aranmamasından biliyoruz. Bir AYM üyesinin 'Işıklar yanıyor' işgüzarlığından bile darbe çığırtkanlığı çıkarılmadı mı?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Oysa AYM, daha Enis Berberoğlu dosyasında oy birliğiyle verdiği kararı bile alt mahkemeye uygulatamadı. Sabahlara kadar ışıkları yansa, gece gündüz sönmese olur. Kaldı ki...Ortada bir Anayasa’yı ihlal varsa, o da Anayasa’nın 153. maddesindeki ‘AYM kararları kesindir, herkesi bağlar' hükmünün fiilen çiğnenmesidir. Bu krizde biri Anayasa’yı ihlalle suçlanacaksa, onun AYM olmadığı muhakkak. AYM, olsa olsa müdahaleye maruz kalan taraf olur." ifadesini kullandı.

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