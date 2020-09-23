Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: İktidar propagandası, benzersiz algı zaferleri peşinde, yeter ki inanın

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, "Elini değdiği altın, her yaptığı zafer oluyor. İktidar propagandası, benzersiz algı zaferleri peşinde. Yeter ki inanın. Ece Ayhan’ın şiiri mor külhaniydi, dar pantolonlarına sığmayan taşkın ve kostak delikanlıların şiiri. İktidarın propagandasıysa deli dolu, içi içine sığmıyor, hep iri laf etmeye ayarlı, büyük konuşmak için doğmuş sanki, zehir gibi, koydu mu iki seksen uzatıyor, yanına salavatla varamazsın." görüşünü savundu.

Beki, "Cihat zamanı 'Küfür tek millettir, alayı Haçlı, bunlar Nazi artığı' toptancılığıyla Batı’ya yüklendiğinde, tarihi bir diplomasi zaferi kazanmıştı iktidar. Haç ile Hilal arasındaki kutsal din savaşları, Kızılelma akıncılarının galebe çalmasıyla taçlandı. Şansölye Merkel kıymete bindi, AB hakiki dost oldu tekrar. Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Fransa’yı tutmasınlar, destekleriyle AB zirvesinden yaptırım kararları çıkmasın diye...İktidar, şimdi de Merkel’le komiser Borrell’in cesur liderliklerini övgüye boğuyor. Dobra, harbi, sözünü esirgemeyen dış politika yine çok acayip kazanmasın mı!" ifadesini kullandı.

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